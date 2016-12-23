Cuidados com gordura e carboidratos são dicas para ceia de Natal mais saudável

Natal é tempo de festa e de comemoração em família. E o que não pode faltar é a famosa ceia, com tudo o que tem direito. Apesar de muitos dizerem que final de ano é tempo de sair da dieta, é possível fazer uma confraternização mais saudável, segundo a nutricionista Bianca Cangini.

As dicas são voltadas principalmente para o corte do açúcar e das gorduras. No caso das carnes, basta seguir o que a tradição manda: carne assada, com preferência ao lombo de porco e ao peru. Na farofa, a dica é substituir a farinha tradicional pela farinha de côco. A nutricionista orienta ainda para o arroz com lentilha. Segundo ela, o arroz tradicional tem muito carboidrato então a recomendação é comer a lentilha pura ou usar arroz integral.

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Na sobremesa, o foco das orientações está no açúcar presente no chocolate. A dica é escolher o produto com 70% de cacau, que é mais saudável, segundo Bianca. Nas saladas, a recomendação é usar também frutas, nozes e castanhas. No salpicão, a nutricionista recomenda que sejam substituídos a maionese ou o requeijão por queijo cottage.

A rabanada, tradicional no Natal, deve ser evitada por possuir muita gordura, já que é fritura, e tem açúcar também. Caso não tenha como, vale o uso de pão integral, que, da mesma forma, é mais saudável.

A nutricionista acrescenta que, mesmo não seguindo todas as orientações alimentícias, o excesso é o principal a ser evitado. “É tentar distribuir bem os alimentos. Substituir os que a gente sabe que não fazem bem pelos que fazem ou que fazem menos mal. É tentar balancear para ter uma ceia o mais saudável o possível”, destaca.

A aposentada Eloísa Cardoso, de 75 anos, disse que vai receber a família de Vitória e de Castelo em casa, mas que todos já possuem orientação para evitar gorduras e açúcar por problemas de saúde e idade. “A carne a gente usa branca, um peito de peru. Frutas secas também. A rabanada, no entanto, não falta nunca”, declara.