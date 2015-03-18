Cuidados ao preencher o Imposto de Renda 2015

Os mais de 510 mil contribuintes do Espírito Santo que vão declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física devem tomar cuidado com o preenchimento dos dados para não cair na malha fina. O início da temporada das declarações começou na semana passada. A data limite para entrega ao Fisco é o dia 30 de abril. Estão obrigados a apresentar a declaração os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014.O contador César Augusto Barros cita quais são os erros cometidos com mais frequência. “Com relação aos dependentes, quando colocam algumas pessoas e esquecem de colocar os rendimentos delas, acontece frequentemente. Outra coisa é quando a pessoa teve duas rendas no ano anterior, ou esquece que teve alguma renda, mesmo que em algum único mês, fazem a declaração, depois vem alguma notificação de que ela esqueceu, e isso pode acarretar multa depois”, disse à Rádio CBN Vitória.Duas pessoas que declaram o mesmo dependente, em caso de filhos de pais divorciados, ou pais que são idosos e são declarados por mais de um filho, também são erros comuns envolvendo dependentes.Outro problema é em relação a informações incorretas sobre despesas de saúde e educação. Por isso, o contador recomenda que o contribuinte guarde recibos e notas fiscais para colocar o valor correto, já que a Receita Federal está rigorosa no cruzamento de informações.