Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MORDIDA DO LEÃO

Cuidados ao preencher o Imposto de Renda 2015

Fique atento aos erros mais comuns entre os contribuintes, de acordo com especialista

Publicado em 18 de Março de 2015 às 15:41

Publicado em 

18 mar 2015 às 15:41
Os mais de 510 mil contribuintes do Espírito Santo que vão declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física devem tomar cuidado com o preenchimento dos dados para não cair na malha fina. O início da temporada das declarações começou na semana passada. A data limite para entrega ao Fisco é o dia 30 de abril. Estão obrigados a apresentar a declaração os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014.O contador César Augusto Barros cita quais são os erros cometidos com mais frequência. “Com relação aos dependentes, quando colocam algumas pessoas e esquecem de colocar os rendimentos delas, acontece frequentemente. Outra coisa é quando a pessoa teve duas rendas no ano anterior, ou esquece que teve alguma renda, mesmo que em algum único mês, fazem a declaração, depois vem alguma notificação de que ela esqueceu, e isso pode acarretar multa depois”, disse à Rádio CBN Vitória.Duas pessoas que declaram o mesmo dependente, em caso de filhos de pais divorciados, ou pais que são idosos e são declarados por mais de um filho, também são erros comuns envolvendo dependentes.Outro problema é em relação a informações incorretas sobre despesas de saúde e educação. Por isso, o contador recomenda que o contribuinte guarde recibos e notas fiscais para colocar o valor correto, já que a Receita Federal está rigorosa no cruzamento de informações.
Cuidados ao preencher o Imposto de Renda 2015
Outra indicação de Barros é que mesmo com medo de errar algum dado, é melhor fazer a declaração do que perder o prazo.
“É melhor mandar com o que tem, mesmo faltando alguma informação. Se você acaba não enviando por causa dessa informação, você acaba depois pagando multa pelo não envio. O fato de você enviar depois e corrigir a informação, pode te acarretar algum problema no valor do imposto, mas não a multa pelo atraso. É melhor enviar com as informações que você tem, e depois fazer a retificação”, recomendou.
Segundo ele, o valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e pode chegar até a 20% do imposto devido. Por conta disso, em casos de dúvidas, é importante solicitar a ajuda de um profissional especializado para preencher o Imposto de Renda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com cartaz em defesa do Pix
PT vincula tarifaço a Flávio Bolsonaro e tenta emplacar rótulo de 'Tariflávio'
Segundo a Polícia Civil, a suspeita já havia trabalhado para a família da vítima e o crime teria sido premeditado.
Ex-cuidadora suspeita de matar idoso é presa em São Mateus
Rochas Ornamentais
Nova tarifação dos EUA em cima do Brasil preocupa indústria de rochas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados