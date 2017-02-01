Cuidado com as patinhas dos pets na alta temperatura

Diante da dúvida de um ouvinte, a comentarista Tatiana Sacchi analisa o cuidado com as patas dos pets, em tempos de alta temperatura nos dias quentes.

Your browser does not support the audio element. Pet Shop CBN - Tatiana Sachi - 01-02-17

Patas

- Dermatite de contato: geralmente causada por agentes irritantes, como por exemplo produtos de limpeza, pode causar muita dor e desconforto para o animal, portanto, cuidado com os produtos usados e evite que o animal tenha contato essas substâncias.

- Dermatite interdigital: pode ser causada por agentes irritantes, por processos alérgicos, por ferimentos e corpos estranhos. O tratamento vai variar de acordo com a causa de base do problema.

Coxins

- Ressecamento e rachaduras: causa dor, desconforto e até dificuldade para andar. Existem produtos que atuam como hidratantes para diminuir o problema e as vezes pode ser necessária até remoção manual ou cirúrgica. Lembrando que os animais idosos são mais predispostos a apresentar.

- Altas temperaturas e chão quente: vale a regra, se você não consegue pisar descalço no chão quente, porque seu animal conseguiria? Levar o animal para andar na rua em dias muito quentes pode causar graves lesões nas patinhas. Alguns animais podem até perder a pele que recobre os coxins. É muito doloroso para o animal.

Unhas

- As unhas crescem constantemente e precisam ser gastas de alguma forma (piso rústico, caminhada) ou cortadas conforme a necessidade. Nos animais idosos as unhas crescem mais rápido e tendem a ser mais duras. Quando crescem em excesso, elas:

- Podem encravar na pele e inflamar a região, causando desconforto.

- Dificultam a locomoção do animal, em especial no piso liso. O animal pode acabar até pisando torto.