Trocar a data do cheque no início do ano é algo comum, por isso, os bancos em todo Brasil vão considerar durante este mês de janeiro os cheques que forem preenchidos com o ano de 2014. Por falta de atenção ou por descuido, muitas pessoas no mês de janeiro costumam datar o cheque com o ano anterior. Entretanto, o cliente bancário precisa ficar atento para não preencher o cheque com o ano errado, pois, a partir do dia 1º de fevereiro, caso isso ocorra, o cheque será devolvido.

Your browser does not support the audio element. Cuidado ao preencher seu talão de cheques em janeiro - CBNGAZ - 1.47s - 02-01-15.mp3

De acordo com o presidente da Associação dos Representantes de Bancos do Espírito Santo (Arbes), Jorge Eloy, embora não sejam obrigados por lei, os bancos vão aceitar os cheques preenchidos com o ano anterior até o final deste mês. “Legalmente os cheques estariam prescritos se estivessem datados de janeiro de 2014. No entanto, os bancos agem com tolerância até o dia 31 de janeiro”, contou à Rádio CBN.

Entretanto, o presidente da Arbes diz que a partir de agora as pessoas devem redobrar a atenção quando forem preencher uma folha de cheque para não haver erro. “A orientação é que as pessoas tomem cuidado ao preencher o cheque. Mas se houver erro na data, no primeiro mês do ano os bancos costumam manter o nível de tolerância para que não haja devolução do cheque”, disse.