"Cuida da minha filha", pediu mãe antes de morrer em acidente

Henrique Brandão e Mery Ângela morreram em acidente de carro no Mato Grosso do Sul. Corpos são velados no cemitério Parque da Paz Crédito: Caique Verli

Um acidente de carro no Mato Grosso do Sul resultou na morte da professora Mery Brandão e do superintendente do Banestes Henrique Brandão, e deixou a filha do casal internada em estado grave. A família, ainda muito consternada com perda e preocupada com a saúde da criança, revelou nesta segunda-feira (16), que Mery fez um pedido à enfermeira que ajudou no socorro dela antes de morrer: que a profissional cuidasse da filha dela - Helora, de quatro anos.

Mery Brandão tinha 43 anos e estava com o marido, que era superintendente do Banestes, e a filha. A mãe da Mery e avó de Helora, a aposentada Aldelira Cortes, de 77 anos, bastante emocionada, contou que a enfermeira relatou que viu a filha e a neta abraçadas no banco de trás do veículo antes da professora falecer.

"A enfermeira tinha ouvido, quando tava conversando com a médica que bateu no carro, um grito de socorro. A minha filha deu um grito de socorro. Aí ela desceu para olhar e encontrou a minha filha abraçadinha com a filha dela e pediu: 'Cuida bem da minha filha'", detalhou a aposentada.

A menina teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Ela segue sedada e entubada no CTI do Hospital Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sem previsão de alta. A mãe de Henrique, avó paterna de Helora, Ilma Gomes, de 61 anos, pediu orações para a neta.

"O meu filho já foi, não volta. Minha nora também. Quando me perguntam do que preciso, só falo isso. Rezem pela minha neta, que está em estado grave. Vai ficar um pedaço dela e dele aqui comigo", disse.