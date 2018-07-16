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Pedido para enfermeira

"Cuida da minha filha", pediu mãe antes de morrer em acidente

Mery Brandão e o marido morreram em um grave acidente no Mato Grosso do Sul. A filha do casal está internada em estado grave

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 12:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

16 jul 2018 às 12:55
Henrique Brandão e Mery Ângela morreram em acidente de carro no Mato Grosso do Sul. Corpos são velados no cemitério Parque da Paz Crédito: Caique Verli
Um acidente de carro no Mato Grosso do Sul resultou na morte da professora Mery Brandão e do superintendente do Banestes Henrique Brandão, e deixou a filha do casal internada em estado grave. A família, ainda muito consternada com perda e preocupada com a saúde da criança, revelou nesta segunda-feira (16), que Mery fez um pedido à enfermeira que ajudou no socorro dela antes de morrer: que a profissional cuidasse da filha dela - Helora, de quatro anos. 
Mery Brandão tinha 43 anos e estava com o marido, que era superintendente do Banestes, e a filha. A mãe da Mery e avó de Helora, a aposentada Aldelira Cortes, de 77 anos, bastante emocionada, contou que a enfermeira relatou que viu a filha e a neta abraçadas no banco de trás do veículo antes da professora falecer.
"A enfermeira tinha ouvido, quando tava conversando com a médica que bateu no carro, um grito de socorro. A minha filha deu um grito de socorro. Aí ela desceu para olhar e encontrou a minha filha abraçadinha com a filha dela e pediu: 'Cuida bem da minha filha'", detalhou a aposentada.
A menina teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. Ela segue sedada e entubada no CTI do Hospital Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sem previsão de alta. A mãe de Henrique, avó paterna de Helora, Ilma Gomes, de 61 anos, pediu orações para a neta.
"O meu filho já foi, não volta. Minha nora também. Quando me perguntam do que preciso, só falo isso. Rezem pela minha neta, que está em estado grave. Vai ficar um pedaço dela e dele aqui comigo", disse.
Os corpos chegaram no Espírito Santo na madrugada desta segunda-feira. O carro dirigido por Henrique colidiu com um outro veículo que era conduzido por uma médica, de 33 anos. A família havia chegado em Campo Grande na manhã de sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito, também no Mato Grosso do Sul. Segundo informações preliminares da polícia, o veículo da médica vinha em sentido contrário e bateu no carro do casal, que foi jogado para o lado de fora da pista. A médica teve ferimentos leves. Sobre as circunstâncias do acidente, a reportagem procurou a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que disse que as investigações ainda estão em andamento.

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