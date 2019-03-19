Cruzamento perigoso preocupa moradores de Coqueiral de Itaparica

Motoristas reclamam de acidentes no cruzamento da avenida Saturnino Rangel Mauro com a rua Itacibá. Crédito: Eduardo Dias

Os motoristas, motociclistas e pedestres que passam pela avenida Saturnino Rangel Mauro, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, estão convivendo com um risco constante de acidentes. Relatos de pessoas que passam pela região apontam que as colisões são frequentes e a maior parte do risco está em um lugar específico: o cruzamento da avenida Saturnino Rangel Mauro com a rua Itacibá.

O local é marcado por um grande fluxo de veículos e os moradores alegam que a sinalização existente não é suficiente. Em certos casos, os motoristas ficam confusos sobre quem tem a preferência na hora de fazer a travessia. Outro problema recorrente é causado por motoristas que saem da rua Itacibá e invadem parte da avenida para ter maior visibilidade, mas que acabam atrapalhando o trânsito da via. As duas vias são sinalizadas com faixas de pedestres, mas como não há semáforos, as pessoas só conseguem atravessar quando os motoristas parem por conta própria.

Essas reclamações foram feitas pelo ouvinte Manoel Goes Neto, que passa pelo local diariamente. Os mesmos problemas também foram constatados pela reportagem da CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (19). Manoel Goes Neto afirma que já viu diversos acidentes no cruzamento e o mais recente foi no último domingo, envolvendo dois motociclistas. O motorista espera uma solução para o problema, enfatiza o ouvinte.

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"A gente queria solicitar as autoridades que avaliassem o local, existe essa necessidade. É preciso colocar um semáforo ou uma rotatória, alguma coisa que possa impedir os acidentes", opinou o motorista.

O comerciante José Brilhante tem uma loja na esquina do cruzamento há dois anos e diz que perdeu as contas de quantos acidentes já testemunhou por ali.

"Tem muito problema aqui, muito acidente. O último que nós presenciamos foi antes do carnaval. Tem toda semana aqui tem dois ou três acidentes", reclamou o comerciante.

O comerciante José Brilhante tem uma loja na esquina do cruzamento há dois anos e diz que perdeu as contas de quantos acidentes já testemunhou por ali. Crédito: Eduardo Dias

O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, afirmou que a prefeitura estuda algumas alternativas para evitar os acidentes naquele local. Será preciso contratar uma empresa especializada para decidir qual é a intervenção mais eficiente para o cruzamento, mas não foi especificado um prazo para isso. Entre as alternativas cogitadas o secretário destaca que a instalação de um semáforo é a última opção da prefeitura, para não prejudicar a fluidez do trânsito. Poderão ser estudadas a implantação de mais placas de sinalização e a construção de uma faixa elevada, como medidas de alerta aos motoristas.

"Para essas grandes avenidas, nós temos que encontrar uma solução completa. Já estamos abrindo licitação para contratar uma empresa para buscar solução para as grandes avenidas", explicou o secretário.