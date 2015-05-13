Cruzamento de dados para investigar vazamento de informações da CNH de diretor do Detran

De acordo com o Instituto, por meio do cruzamento de algumas informações, é possível chegar ao servidor que efetuou a consulta à CNH do diretor geral. Esse funcionário precisa receber uma autorização em seu login para acesso ao sistema Detran, que é vinculado ao sistema Denatran, que registra o histórico da vida do condutor. Ele então, assina de imediato um termo de responsabilidade visando e assegurando o sigilo das informações privativas, que são protegidas por Lei. Quando o servidor autorizado efetua o login, imediatamente, o sistema registra o acesso, com a data, horário, ID da máquina utilizada e os dados consultados. Então, desta forma será possível chegar ao servidor que efetuou a consulta à CNH de Fabiano Contarato.Contarato explicou que suspeita que a autoria seja de servidores do Detran pois essas informações não são de fácil acesso nem mesmo para ele, que é diretor do departamento. “No site do Detran, tem 'Consulte sua pontuação'. Se você for lá, e colocar o seu CPF, vai sair o que tem ali. Ali não saem essas informações que foram divulgadas. Elas são um histórico da sua vida desde a sua primeira habilitação. Por isso, nem eu sabia. Agora eu pedi para oficiar a Prodest para saber quem teve acesso a essas informações para serem divulgadas, espalhando, porque o objetivo foi, definitivamente, ofender a minha honra”, disse à Rádio CBN Vitória. Por nota, o governador Paulo Hartung (PMDB) manifestou apoio ao diretor do Detran e afirmou “que se alguém pensava que ia prejudicá-lo vazando informações para tentar confundir as pessoas, produzindo factóide, errou em cheio. Nós trabalhamos juntos, em equipe. Fabiano, além de tudo, se mostrou humilde nas suas declarações, um ser humano como outro qualquer, que erra, acerta, reconhece os erros e merece todo o nosso respeito”, encerra a nota assinada por Hartung.