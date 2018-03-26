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"Crueldade grande", diz André Garcia sobre morte de irmãos em Vitória

Garcia determinou prioridade nas investigações e disponibilizou equipes do Setor de Inteligência da secretaria e da Superintendência de Polícia Especializada para desvendar o crime

Publicado em 26 de Março de 2018 às 15:24

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 mar 2018 às 15:24
André Garcia comenta sobre a morte dos irmãos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, afirmou, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira, que o assassinato dos dois irmãos no Morro da Piedade foi uma "crueldade muito grande".
Crueldade grande, diz André Garcia sobre morte de irmãos em Vitória
Ruan Reis, 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (25). De acordo com a polícia, foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20 no corpo de Damião.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vitória. Garcia disse que determinou prioridade nas investigações e que disponibilizou equipes do Setor de Inteligência da secretaria e da Superintendência de Polícia Especializada para desvendar o crime.
"Ficamos muito chocados com essa situação. Essas mortes apontam para uma crueldade muito grande. O histórico mostra que são pessoas de bem, que estavam trabalhando, que contribuíam para a sociedade e o crime portanto precisa ser esclarecido rapidamente", destacou o secretário.
O caso aconteceu por volta de 0h50 de domingo, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos dois irmãos perguntando "cadê o patrão". Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado.
Ruan obedeceu a ordem e saiu com eles de casa. Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião Marcos Reis, de 22 anos, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, Damião foi surpreendido por vários disparos.
Inicialmente, investigadores levantaram a possibilidade de ter sido um crime de vingança, já que as vítimas têm um irmão preso por tráfico, ou que eles tenham sido mortos por engano. Os dois não têm passagens na Polícia.
Segundo Garcia, o crime tem características claras de execução. "Tudo isso está sendo levantado. A forma de execução clássica, de execução mesmo. A gente precisa saber a motivação, o que motivou essa ação criminosa e se eventualmente há um mandante por trás disso".
Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES) manifestou solidariedade a família e disse que os velórios dos jovens se transformarão em luta contra o ciclo de violência que atinge jovens negros e de periferia.

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