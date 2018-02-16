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CRM teve 219 processos abertos contra médicos do ES em 2017

Na avaliação do médico Thales Gouvea Limeira, corregedor do CRM, o número de processos movidos contra a categoria é alto

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 12:14

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

16 fev 2018 às 12:14
Mais de 200 processos de sindicância foram abertos contra médicos capixabas em 2017 Crédito: Arquivo
O Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) teve 219 processos de sindicância abertos contra médicos em 2017. Desse total, 70 deram origem a processos ético-profissionais, que podem resultar até mesmo na cassação do registro do médico.
Além dos que foram instaurados no ano passado, o conselho tem outros 217 processos ético-profissionais aguardando julgamento. Enquanto 61 foram julgados no ano passados, outros 38 foram arquivados.
De todas as 57 punições aplicadas no ano passado, quatro médicos foram suspensos das atividades profissionais por 30 dias. Outros 53 levaram advertências.
CRM teve 219 processos abertos contra médicos do ES em 2017
Apesar de nenhum médico do CRM-ES ter o registro cassado no ano passado, duas punições máximas foram aplicadas pelo conselho em 2016. No entanto, como as duas condenações de cassação aguardam julgamento de segunda instância do Conselho Federal, os processos correm em sigilo de Justiça e as motivações dos processos não foram divulgadas.
Na avaliação do médico Thales Gouvea Limeira, corregedor do CRM, o número de processos movidos contra a categoria é alto.
"Qualquer punição, uma que seja, eu considero alta, porque não deveria acontecer, pois, significa que algum médico infringiu alguma coisa. Uma (punição) para mim já é alta, porque não deveria ter acontecido", avaliou o corregedor do CRM.
Se em 2017 foram 219 processos de sindicância, 319 processos foram abertos em 2016 e outros 193 em 2015. Foram 57 penas aplicadas no ano passado, contra 28 em 2016 e 31 em 2015.
 

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