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A exposição em tempo real das informações dos médicos de plantão nos Pronto Atendimentos (PAs) em Vitória está causando polêmica entre a comunidade médica. A Lei nº 9.171/17, de autoria do vereador Leonil (PPS), que obriga a disposição de número do registro profissional e especialidade, escalas médicas e tempo de atendimento em telas eletrônicas, entrou em vigor nesta segunda-feira (25).

Para o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Carlos Magno Pretti Dalapicola, ao exibir o tempo das consultas, a medida pode causar confusão entre os pacientes, que muitas vezes não compreendem que os atendimentos podem variar de duração conforme a gravidade.

Your browser does not support the audio element. CRM e Sindicato dos Médicos são contra painéis em PAs

“Quantificar o tempo que o médico está ali, que ele passou 20 minutos, 30 minutos, e tem que chamar outro paciente, é inviável. O que a gente vê nos PAs é que existe muita demanda e pouco médico atendendo. Isso já gera revolta na população. Quando (a população) vê que o médico já está há uma hora, uma hora e meia atendendo um paciente, ele vai ficar mais revoltado ainda. Isso só cria um conflito, não resolve a situação”, explica.

O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, por sua vez, vê toda a exposição dos dados como um problema, e não somente a quantificação do tempo. Para Luís Télvio Valim, advogado do sindicato, expor o profissional pode causar insegurança para a classe médica.

“Nós vemos como um todo essa exposição de nomes, do CRM, do horário, do tempo (de atendimento). Tudo isso nós somos contra, independentemente da linha do próprio CRM. Isso não faz sentido e essa medida não pode 'colar'. A forma conjuntural que estamos vivendo, o caos instalado, o sem número de violência que diariamente vocês próprios da mídia divulgam. É um desserviço. Isso não pode proceder.”

A legislação foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Vitória no dia 26 de julho de 2017 e publicada no Diário Oficial Legislativo Municipal em 31 de agosto do mesmo ano. De acordo com Carlos Magno, não houve procura ao CRM por parte dos vereadores para a discussão da medida.