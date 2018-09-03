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Contra violência

Crítica à desigualdade: Grito dos Excluídos acontecerá em Vila Velha

Manifestação popular está marcada para acontecer na próxima sexta-feira, dia 7 de Setembro

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:10

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

03 set 2018 às 13:10
Protesto "Grito dos Excluídos", que já foi realizado em Vitória Crédito:
Estamos na Semana da Pátria, que é chamada assim pela proximidade com o 7 de Setembro, onde se lembra a Independência do Brasil. Nessa mesma data acontece o Grito dos Excluídos, uma manifestação popular com protesto, reivindicando direitos e criticando atos de violência que tiram a liberdade da sociedade. Neste ano, o ato no Espírito Santo vai acontecer na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, com o início previsto para as 9h, na praça do bairro Riviera da Barra.
Grito dos Excluídos acontecerá em Vila Velha
 
O tema do evento em 2018 será “Vida em Primeiro lugar – desigualdade gera violência. Basta de privilégios”. Um dos organizadores do evento é o padre Kelder Brandão. O religioso é reconhecido pela postura combativa em relação aos direitos humanos. Em relação aos privilégios de algumas categorias, fato que será criticado durante o ato de sexta-feira, o padre Kelder citou o recente reajuste salarial anunciado para membros do Poder Judiciário do país.
"Para acabar com as desigualdade sociais é preciso acabar com os privilégios. A gente está vivendo uma crise danada, são mais de 14 milhões de desempregadas no Brasil, mais de 10 milhões em condição de subemprego, e o Governo concede reajuste para o Poder Judiciário. A gente sabe que isso vai gerar um efeito cascata", criticou o padre.
O padre Kelder também destacou que é preciso aumentar a quantidade de políticas públicas para diminuir as desigualdades e a quantidade de morte entre os jovens. A região de Terra Vermelha, onde o ato vai acontecer, foi escolhida por conta dos recorrentes casos de violência.
"Quem está sendo assassinado? Quem está sofrendo mais com a violência? São os jovens, são os negros, são os moradores de periferia que, historicamente, sofrem com essa cultura. É visível essa violência contra a juventude negra", disse.
No ano passado, a mobilização teve como alvo principal a violência policial nas periferias do Estado. Na avaliação do padre, a situação continua ruim, e as autoridades estão “enxugando gelo” ao não combaterem as principais causas da desigualdade social.
O Grito dos Excluídos deste ano também terá manifestações a favor dos direitos dos trabalhadores e contra a violação dos direitos humanos. O grupo também pretende se manifestar contra os casos de violência ao meio ambiente e a favor do direito à moradia.

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