Crítica à desigualdade: Grito dos Excluídos acontecerá em Vila Velha

Protesto "Grito dos Excluídos", que já foi realizado em Vitória Crédito:

Estamos na Semana da Pátria, que é chamada assim pela proximidade com o 7 de Setembro, onde se lembra a Independência do Brasil. Nessa mesma data acontece o Grito dos Excluídos, uma manifestação popular com protesto, reivindicando direitos e criticando atos de violência que tiram a liberdade da sociedade. Neste ano, o ato no Espírito Santo vai acontecer na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, com o início previsto para as 9h, na praça do bairro Riviera da Barra.

Your browser does not support the audio element. Grito dos Excluídos acontecerá em Vila Velha

O tema do evento em 2018 será “Vida em Primeiro lugar – desigualdade gera violência. Basta de privilégios”. Um dos organizadores do evento é o padre Kelder Brandão. O religioso é reconhecido pela postura combativa em relação aos direitos humanos. Em relação aos privilégios de algumas categorias, fato que será criticado durante o ato de sexta-feira, o padre Kelder citou o recente reajuste salarial anunciado para membros do Poder Judiciário do país.

"Para acabar com as desigualdade sociais é preciso acabar com os privilégios. A gente está vivendo uma crise danada, são mais de 14 milhões de desempregadas no Brasil, mais de 10 milhões em condição de subemprego, e o Governo concede reajuste para o Poder Judiciário. A gente sabe que isso vai gerar um efeito cascata", criticou o padre.

O padre Kelder também destacou que é preciso aumentar a quantidade de políticas públicas para diminuir as desigualdades e a quantidade de morte entre os jovens. A região de Terra Vermelha, onde o ato vai acontecer, foi escolhida por conta dos recorrentes casos de violência.

"Quem está sendo assassinado? Quem está sofrendo mais com a violência? São os jovens, são os negros, são os moradores de periferia que, historicamente, sofrem com essa cultura. É visível essa violência contra a juventude negra", disse.

No ano passado, a mobilização teve como alvo principal a violência policial nas periferias do Estado. Na avaliação do padre, a situação continua ruim, e as autoridades estão “enxugando gelo” ao não combaterem as principais causas da desigualdade social.