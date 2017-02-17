Por alguns dias, sair às ruas na Grande Vitória se transformou em um perigo iminente. Sem policiamento, as praças ficaram desertas. Na orla da praia poucos se arriscaram a fazer a corrida matinal, e alguns parques nem abriram as portas. Então, ficar dentro de casa foi programa de criança e adulto também. Pelo rádio, pela TV ou pela internet a população acompanhava o que acontecia do lado de fora. Mas, essa rotina começou a cansar. “Nós ficamos presas em casa, assistindo televisão e vendo as más notícias, com alergias e desanimadas”, contou.

Depois veio a necessidade. No lar da dona de casa Marlene Ribeiro começou a faltar alimento, sair era preciso. Da janela do apartamento ela viu a fila que dava volta no quarteirão para entrar no supermercado, resolveu arriscar.

Mas o clima de normalidade demorou retornar às ruas, assim como as pessoas. E se faltou coragem, sobrou solidariedade. No condomínio onde a agente de viagens Hosana de Oliveira, 32 anos, mora com a família na Serra, uma corrente do bem se formou. Pelas redes sociais eles compartilhavam a mesma insegurança.“Quanto a gente viu que não podia sair em segurança, um começou a ajudar o outro. Um tinha leite trocou com o outro que tinha alho, tudo isso no intuito de ajudar mesmo”, explica.

Your browser does not support the audio element. Crise na segurança no Estado trouxe à tona a solidariedade do povo capixaba

E começou, então, uma corrente do bem. João, que tinha carro, ajudava a Regina que tinha feijão de sobra, que ajudava a família do Fabrício, que sabia consertar o chuveiro, e ajudou Maria Aparecida, que resolveu fazer um almoço para todo mundo. "Anteriormente eu não conhecia nem minha vizinha de porta, e nessa semana presa, a gente se aproximou mais, conhecemos as famílias que moram no mesmo local. Os amigos dos nossos filhos. Tudo isso foi nos aproximando. Juntos podemos mais e podemos ir mais longe e pretendemos levar isso pra frente", comemora.

Se durante o dia poucos saiam de casa, imagina a noite. De longe, quebrando o silêncio das ruas de Vitória, um carro que passava quase solitário levava uma mensagem de conciliação. “Imagina todas as pessoas vivendo a vida em paz”.

Junto com o som veio a luz, que projetava nas paredes dos prédios outra mensagem, também muito forte #SemMedo. A reação de quem já estava enclausurado foi parar nas redes sociais.

A ideia foi do produtor cultural Rike Soares, que cansado de ver a cidade vazia, resolveu chamar as pessoas para partilhar novamente o espaço que é de todos “Eu queria quebrar um pouco esse clima de medo e os boatos levando ainda mais insegurança. Percebendo isso eu peguei uma caixa de som, coloquei no banco de trás e sai por aí, para que as pessoas recebessem o mínimo naquele momento. Não tem nada mais primitivo e infantil que o medo. Ele é a preservação da nossa vida, mas não pode ser paralisante. Ali a mensagem era que vai ter um amanhã!”, disse.

Música às margens do Rio Doce

Foto: Brunela Alves - Foto: Brunela Alves"/>Daniel Pereira chamou atenção ao tocar "Oração da Família" no Centro de Colatina

Mas Rike não foi o único. Solitário às margens do Rio Doce, em Colatina, o barbeiro Daniel Pereira resolveu fazer outra coisa que ele sabe muito bem, além de cortar cabelo, é claro. Tocar trompete. Música para os ouvidos e para alma. “Pensei vou tocar um pouco porque o povo está precisando de uma mensagem de paz e harmonia. Comecei tocar e tinham pouquíssimas pessoas no calçadão, mas quando toquei a primeira música fui surpreendido com muitos aplausos. Eu fiquei até emocionado com aquilo, porque não esperava. Quando eu toco é para emocionar as pessoas”, conta.

A analista de Marketing, Nathani Dias Martins, acredita que esse momento, que permanecerá por muito tempo na memória dos capixabas, também ensinou muita coisa. “Esse momento nos ensinou a ser mais resiliente e solidários”, conta.