Crise na segurança faz passageiros suspenderem voos para Vitória

Em meio a crise de segurança que atinge o Espírito Santo, muitos passageiros estão adiando voos para a capital Vitória. Por causa da situação, as companhias aéreas não estão cobrando taxas para remarcar as viagens. A médica Paula Lopes, que mora no Rio de Janeiro, estava com tudo pronto para viajar ainda nesta semana, visitar amigos e parentes em Vitória, mas teve que cancelar a viagem.

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“Eu tinha compromissos marcados em Vitória para rever minha família e amigos porque tem muitos meses que eu não vou. Meu compromisso era na sexta e achei que até a quinta-feira ia resolver, mas diante desse caos tive que deixar de ir. Eu ia voar de Azul e eles me devolveram todo o dinheiro por conta dessa situação da violência”, declarou.

No Aeroporto de Vitória, foi necessário tomar medidas de segurança para manter o funcionamento normal. Por meio nota, a Infraero informou que solicitou apoio à Polícia Federal para intensificar a vigilância no terminal . O Exército também foi acionado e está contribuindo com a segurança do local.

Na última quarta-feira (8), o aeroporto recebeu o Batalhão de Infantaria da Aeronáutica, que está trabalhando no monitoramento dos bairros próximo ao terminal aéreo.

Orientações das companhias aéreas

AZUL

As remarcações poderão ser realizadas pelo Azulcenter nos telefones 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais regiões) e não estão válidas para período de Carnaval ou outros feriados.

LATAM

A companhia orienta que os passageiros que queiram realizar a alteração do voo devem acessar o site da empresa e ir até a opção Altere seu voo.

GOL