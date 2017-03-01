Crise na Segurança elevou assassinatos em 58% no carnaval deste ano

O número de homicídios durante o carnaval no Espírito Santo aumentou 58% se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, os 21 dias de paralisação da Polícia Militar foram determinantes para os 27 assassinatos que ocorreram neste Carnaval, contra 17 em 2016.

“Não conseguimos fazer o planejamento do carnaval da melhor forma possível, por motivos óbvios, estávamos enfrentando uma crise. Registramos também na Grande Vitória muitos eventos que não estavam programados, por esse motivo, não tínhamos o planejamento policial para esses eventos. Tivemos que fazer remanejamento e flexibilizar o planejamento para atender”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Crise na Segurança elevou assassinatos em 58 por cento no carnaval deste ano

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), André Garcia, por conta do alto número de homicídio no mês de fevereiro, o Espírito Santo não vai conseguir manter em 2017 a redução de assassinatos como vem acontecendo há sete anos.

“Esse ano não vamos conseguir reduzir os homicídios por causa dos resultados de fevereiro, mas temos um trabalho muito grande pela frente, que é retomar os números históricos que tivemos no passado e iniciar 2018 com redução de homicídios”, avaliou.