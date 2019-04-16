Avianca Brasil: empresa está em recuperação judicial Crédito: Divulgação

Com a crise da Avianca Brasil, que está em recuperação judicial e teve sus operações impactadas por decisões da Justiça que determinaram a devolução de aviões por falta de pagamento, voos da companhia área de Vitória para São Paulo seguem cancelados até pelo menos o próximo sábado.

Your browser does not support the audio element. Crise na Avianca - voos seguem cancelados em Vitória

A empresa anunciou 150 voos cancelados entre esta quinta-feira (18) até o sábado (20), em pleno feriado de Semana Santa, se juntando a outros 179 cancelamentos anunciados desde o último final de semana.

A Avianca Brasil entrou em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. Antes mesmo dos cancelamentos recém-anunciados, outros voos também foram afetados.

Mãe do universitário Henrique Mill, a jornalista Vera Caser conta que o filho e mais seis amigos levaram um susto antes de viajar para São Paulo, no dia 4 de abril, para participar de um festival de música.

Eles descobriram que o voo tinha sido cancelado menos de 48 horas antes do embarque, quando uma das integrantes do grupo foi fazer o check-in. Depois de diálogos e muitas cobranças, a empresa reacomodou os sete em um voo de uma outra companhia área. Os jovens, no entanto, ficaram assustados e com medo de perder um evento. "É um sonho que eles tinham participar desse festival, planejando desde o ano passado, como reuniões para definir hospedagens, tudo organizadinho. E de repente acontece esse problema", relata.