A crise econômica pela qual passa o país será benéfica para o turismo capixaba neste inverno, acredita o secretário estadual de Turismo, José Sales Filho. Com o início da estação mais fria do ano, neste domingo (21), o Estado acredita que a região de montanhas pode atrair turistas de estados e municípios vizinhos, que, com a crise, vão viajar para locais mais próximos. De acordo com o secretário, a estimativa é de que o Espírito Santo tenha um acréscimo de 20% na movimentação de turistas neste período do ano.“A crise, nesse caso, ela é benéfica para nós, porque o turismo dos vizinhos acrescenta muito. Com a crise, as pessoas vão conhecer as regiões mais próximas, em função do custo”, disse à Rádio CBN Vitória.
Crise econômica será benéfica para o turismo de inverno no Estado, diz secretário
Os principais destinos seguem sendo os municípios da região de montanhas, com fluxo maior em Domingos Martins, especialmente na Pedra Azul. Eventos específicos, como os festivais de inverno e do vinho também devem atrair turistas. Para ampliar a divulgação, o Estado também trabalha, à longo prazo, em tentar transformar Pedra Azul em patrimônio natural mundial da humanidade, junto à Unesco.
Caparaó
Além desta região, o governo quer impulsionar o turismo no Caparaó. Formada por 11 municípios, a região do Caparaó está localizado na divisa entre o Espírito santo e o estado de Minas Gerais. Em território capixaba, fazem partes as cidades de Iúna, Ibatiba, Irupi,Alegre, Guaçuí, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, Muniz Freire e Jerônimo Monteiro.“O Governo do Estado está desenvolvendo uma nova estratégia para divulgar e capacitar mais a região do Caparaó. O Caparaó tem diversos eventos, é uma região que está crescendo muito e precisa de um olhar da nossa administração. Identificamos que lá há uma falta de restaurantes, por isso também estamos conversando com a população e buscando impulsionar este setor”, adiantou.O secretário também informou que o Estado está desenvolvendo aplicativos para celulares para intensificar a informação e divulgação dos centros turísticos capixabas.