A crise econômica pela qual passa o país será benéfica para o turismo capixaba neste inverno, acredita o secretário estadual de Turismo, José Sales Filho. Com o início da estação mais fria do ano, neste domingo (21), o Estado acredita que a região de montanhas pode atrair turistas de estados e municípios vizinhos, que, com a crise, vão viajar para locais mais próximos. De acordo com o secretário, a estimativa é de que o Espírito Santo tenha um acréscimo de 20% na movimentação de turistas neste período do ano.“A crise, nesse caso, ela é benéfica para nós, porque o turismo dos vizinhos acrescenta muito. Com a crise, as pessoas vão conhecer as regiões mais próximas, em função do custo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Crise econômica será benéfica para o turismo de inverno no Estado, diz secretário

Os principais destinos seguem sendo os municípios da região de montanhas, com fluxo maior em Domingos Martins, especialmente na Pedra Azul. Eventos específicos, como os festivais de inverno e do vinho também devem atrair turistas. Para ampliar a divulgação, o Estado também trabalha, à longo prazo, em tentar transformar Pedra Azul em patrimônio natural mundial da humanidade, junto à Unesco.

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