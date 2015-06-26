Crise econômica pode reduzir em 20% número de matrículas em escolas particulares

A crise econômica por qual atravessa o país tem causado reflexos nas escolas particulares do Espírito Santo. Segundo informações do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe), muitos pais já têm relatado às instituições que estão sem condições de pagar a mensalidade devido a crise e, em alguns casos, porque já perderam o emprego. Com isso, o sindicato projeta uma queda de cerca de 20% no número de matrículas esperadas para o próximo ano.

De acordo com o superintendente do sindicato, Geraldo Di Orio Filho, as escolas estão em alerta. “Se a economia continuar assim, teremos aí entre 18% e 22% de decréscimo nas matrículas para o próximo ano letivo. Neste ano, ainda não mensuramos se houve queda nas matrículas.As escolas estão atentas e bem preocupadas com essa situação”, disse.A situação também se complica devido aos problemas no repasse do programa federal de financiamento estudantil, o Fies. Também segundo o sindicato, caso o programa siga com problemas de liberação de verba, as instituições privadas podem perder 4 mil estudantes de ensino superior somente no Espírito Santo.Para Geraldo Di Orio, caso o número de matrículas caia na rede privada, haverá maior demanda para a rede pública, que poderá não suportar a chegada de novos alunos. “Os nosso clientes, que consomem a rede privada de ensino, estão perdendo o emprego. Se eles não matricularem os filhos na rede privada, a rede pública terá que absorver esses alunos, o que pode causar problemas”, explicou.Os pais que já matricularam os filhos neste ano letivo têm a matrícula garantida até o fim do ano, mesmo com problemas de inadimplência, que são analisados, caso a caso, nas escolas.