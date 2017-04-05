Os efeitos da recessão econômica no país são apontados, por prefeituras da Grande Vitória, como fatores que contribuem para o agravamento da situação vivida por moradores de rua na Região Metropolitana. Na Capital, segundo dados do Serviço Especializado em Abordagem Social, de janeiro a março deste ano, 233 pessoas receberam atendimento e estavam morando na rua. Ao longo dos 12 meses do ano passado este mesmo número foi de 209 pessoas. Apesar da quantidade no primeiro trimestre de 2017 já ser maior que em 2016, a secretária municipal de Assistência Social, Iohana Kroehling, explica que a população em situação de rua apresenta números flutuantes, ou seja, mudam ao longo do tempo.

Além disso, a secretária destaca o perfil das pessoas nessa situação. Segundo ela, algo em torno de 50% das pessoas nessa situação são de fora do Espírito Santo. “Mais de 50% são migrantes. Eles veem de outras regiões, até mesmo do País – já tivemos casos até de fora do Brasil -, incluindo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E eles veem para a capital em busca de possibilidades”, explicou à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Crise econômica influencia no aumento de moradores de rua na Grande Vitória, dizem prefeituras

Situação social enfrentada de vulnerabilidade na rua é exemplificada na história de vida de uma manicure, de 53 anos, que atualmente está em situação de rua no bairro Bento Ferreira, na Capital. Ela, que pediu para não ser identificada pela reportagem, relata que trabalhou durante 19 anos em salão de beleza, em Vitória, mas depois de perder o emprego no último ano viu como alternativa viver na rua. “Bate uma tristeza, mas vivia de aluguel e sem emprego já não me via como outra solução. Foi a gota d´água”, relatou em tom emocionado.

Moradores de rua embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Paulo Rogério Rádio CBN

Grande Vitória

A situação enfrentada por esses moradores em situação de rua também pode ser vista nas cidades de Vila Velha, Serra e Cariacica. Segundo a secretária municipal de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões Limas, em janeiro deste ano 93 pessoas receberam o atendimento da prefeitura. Em fevereiro o número foi de 77 pessoas em situação de rua. Um mês após, em março, o número esteve na casa de 198 pessoas em situação de rua – sendo 140 homens e 58 mulheres, com 19 egressos do sistema prisional e 21 com transtorno mental.

“Nós estamos trabalhando com um plano de ação, já a partir deste semestre, e a nossa meta é de em 2017-2018 reduzir drasticamente essa população de rua. Essa população de rua ela vem em um movimento crescente por conta da situação econômica do país, que gerou muito desemprego e ninguém está conseguindo, nem com qualificação, quem dirá sem qualificação”, defendeu.

Na Serra, o levantamento do número de pessoas em situação de rua é realizado anualmente. Por esse motivo, o número de 2017 não foi levantado. Entretanto, a secretária municipal de Assistência Social do município, Elcimara Rangel, explicou que em 2015, 359 pessoas estiveram em situação de rua na cidade, enquanto no ano seguinte o número foi para a casa de 397 pessoas.

“Os efeitos da crise econômica ainda são sentidos quando se vê o número de pessoas nessa situação não apenas na Serra, mas na Grande Vitória, de forma geral”, relatou à CBN. O mapeamento do último ano apontou que as principais localidades com a presença dessa população foi em bairros como Jacaraípe, Serra Sede e Nova Almeida.

Por meio de nota, a prefeitura de Cariacica não detalhou o número de moradores em situação de rua. Todavia, destacou que as principais regiões ocupadas por eles no município são nos bairros Campo Grande, devido à concentração comercial, Jardim América, Viaduto da Ceasa e Alça da Segunda Ponte.

Morador de rua na Enseada de Suá, em Vitória Crédito: Paulo Rogério Rádio CBN

Políticas Públicas

Diante dos números que demonstram a realidade enfrentada por essa população, na Grande Vitória, o representante da Pastoral do Povo de Rua, Júlio Pagotto, destaca que existe uma carência de políticas públicas voltadas a essa população, não apenas em algumas cidades, mas de forma geral, na Região Metropolitana. Segundo a sua defesa, o cenário que o país ainda vive hoje – com números de desemprego, o aprofundamento da pobreza e a dependência química e sofrimento mental das pessoas nessa situação -, vem interferindo nos números. “As políticas públicas ainda estão aquém da expectativa”, defende.

Prefeituras

Sobre os serviços ofertados à população, as prefeituras da Grande Vitória destacam que o processo de sensibilização dos usuários que estão em situação de rua é gradativo, pois muitos encontram-se, ainda, em situação de total vulnerabilidade.

A prefeitura de Vitória destaca que investe em programas de reinserção social, como o programa “Onde Anda Você?”, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-POP) e políticas de prevenção. Além disso, cita o espaço da Escola Viva, também destinado ao atendimento às pessoas em situação de rua e que atua de forma articulada com os demais projetos do programa “Onde Anda Você?”.