Muito além do esporte, o centenário Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral tinha previsto avançar também na economia há exatos três anos, quando anunciou um projeto de modernização que previa um shopping e um hotel para algumas áreas do clube. A execução, no entanto, não saiu do papel e agora, com a economia começando a voltar aos eixos, o clube sonha novamente com a ideia.

Com valor de vendas estimado em R$ 300 milhões em 2014, o estudo previa uma área com 290 lojas e 294 salas comerciais, além de um hotel com 114 apartamentos, no total. As obras deviam ter iniciado em março de 2015, mas o projeto não seguiu em frente por falta de recursos de investidores.

O diretor de remo do Álvares, Washington Martins, considera que a ideia está hibernando, mas não foi abandonada. Na última semana houve uma reunião com a diretoria. Foi definido que um novo estudo será feito. “Vamos adequar o projeto à realidade. O principal objetivo é ocupar as áreas ociosas. Talvez o tamanho do empreendimento mude, assim como o número de lojas”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Crise adia modernização do Álvares, mas projeto não é abandonado

O diretor disse que ainda não é possível detalhar prazos, mas crê que um novo projeto não demore a ser feito. Ele acrescenta que a ideia é ocupar as áreas para gerar receita para sustentar a área esportiva. Hoje são 2 mil sócios e 23 modalidades olímpicas. “A maior parte dos esportes do Estado não tem patrocínio. As competições são bancadas pelo clube. Se a gente conseguir manter as despesas, vamos investir mais no esporte amador”, declarou.

Algumas das modalidades estão voltando com mais força. O clube é o atual campeão capixaba de remo, após nove anos sem ganhar o título. A equipe também retomou o futsal, chegando à semifinal da Copa do Brasil de 2017.

No ramo da economia, apenas uma coisa é certa para o próximo ano: a reinauguração de um restaurante com vista para a Baía de Vitória. Uma marina também é prevista, mas sem prazos devido à fase de licenciamento.