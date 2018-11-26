Criminosos que mataram jovem dentro de Transcol são presos

Lucas Araújo Rodrigues, Andriel da Cruz de Jesus e Natan dos Santos Ferreira foram presos nesta segunda-feira Crédito: Divulgação / Sesp

Os três criminosos envolvidos no assassinato do estudante Deivid Jercey , 18 anos, que ocorreu dentro do Transcol, em Vila Velha, foram presos. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) na tarde desta segunda-feira (26). Análises das imagens do coletivo e também do Terminal de Vila Velha ajudaram nas prisões.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima. Natan dos Santos Ferreira, 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus foram presos em Barramares. O atirador, Lucas Araújo Reis Rodrigues, 20 anos, foi detido em Santa Mônica.

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Por questão de minutos, este crime poderia ter sido evitado. A 50 metros de onde Deivid foi morto, uma blitz da Polícia Militar estava sendo realizada.

O secretário destacou que a Polícia Militar intensificou nos últimos anos as abordagens a coletivos para evitar esse tipo de tragédia.

“Neste ano a Polícia Militar já realizou 66 mil abordagens a coletivos. São 200 abordagens por dia, com visitas tranquilizadoras dentro dos coletivos”, contou.

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), destacou que as buscas pelos envolvidos no crime começaram ainda na noite de domingo (25). Nesta segunda, após uma denúncia anônima, a polícia conseguiu identificar todos os suspeitos, que confessaram o crime.

“Houve uma denúncia de onde estaria um dos envolvidos. Nossa equipe prendeu o indivíduo e em decorrência disso conseguiu prender mais dois."

Segurança no Transcol

De acordo com o secretário Nilton Rodrigues, a estratégia da polícia continua sendo as blitz e abordagens aos coletivos. A pedido da Sesp, os coletivos terão mais uma câmera, passando das atuais três para quatro.

O secretário também destacou que não é possível colocar policiais à paisana nos ônibus porque isso colocaria a vida dos passageiros em risco durante um possível confronto. Disse também que testes foram feitos com botão do pânico, mas não houve êxito na experiência, pois 95% dos acionamentos não foram caracterizados como ocorrências.

Entenda o caso