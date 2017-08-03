Criminosos clonam celulares e aplicam golpe pelo WhatsApp

Um golpe praticado pelo WhatsApp que utiliza a clonagem de chips de celulares fez duas vítimas registradas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, no Espírito Santo. Os criminosos usam as informações de alguém para pedir dinheiro emprestado a pessoas próximas. Como o contato é feito pelo aplicativo, as vítimas não desconfiam. Há suspeitas de que funcionários de operadoras de telefonia possam ter envolvimento com o golpe.

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Por pouco, o advogado José Carlos Rizk Filho não perdeu R$ 1,5 mil. Ele recebeu uma mensagem de um amigo dizendo que precisava que o advogado transferisse a quantia para uma outra pessoa porque esse amigo teria extrapolado o limite diário de transferências. A promessa era que o dinheiro seria devolvido no dia seguinte. “Eu confiei que o WhatsApp estava sendo utilizado por ele. Ficou o aprendizado de não se confiar no aplicativo para isso”, destacou.

Sem desconfiar do golpe, José Carlos chegou a realizar todos os trâmites para efetuar a transferência. No entanto, o próprio banco do qual ele é correntista identificou o golpe e bloqueou a conta do advogado. Por conta disso, ele não conseguiu transferir os R$ 1,5 mil. De acordo com José Carlos, outros três conhecidos do amigo dele também receberam a mesma mensagem pedindo dinheiro.

A pessoa que tem o chip clonado não fica sabendo das conversas que acontecem com os amigos porque o aparelho e o aplicativo ficam sem sinal para o verdadeiro dono. Segundo a delegada titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, Cláudia Dematté, trabalhadores de companhias telefônicas podem ter envolvimento com os crimes. “Para conseguir o número da vítima fique temporariamente fora do ar, há uma grande probabilidade de existir a participação de funcionários de operadoras”, disse.

Um outro caso semelhante ao do advogado José Carlos Rizk Filho aconteceu em Vitória. Um golpe em um grupo de mães no WhatsApp causou prejuízo de R$ 900 a uma servidora pública de 47 anos. Achando que estava colaborando com uma mãe do colega do filho, a servidora fez um depósito bancário após receber o pedido de ajuda. No entanto, o celular da amiga da servidora, uma médica de 45, havia sido clonado por bandidos que se passaram por ela nas mensagens.

De acordo com a delegada, há dois casos de golpes como esses sendo investigados pela Polícia Civil no Estado. Ela aconselha que que as vítimas procurem a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos para registrar boletim de ocorrência.

Para evitar que o perfil seja clonado, a delegada aconselha que os usuários do WhatsApp façam a verificação de conta em duas etapas, o que torna o aplicativo mais seguro:

1) Abra o app do WhatsApp;

2) Acesse as "Configurações" do app;

3)Toque na opção "Conta";

4)Toque na opção "Verificação em duas etapas" e clique no botão "Ativar".

5) Informe uma senha numérica de 6 dígitos, e repita a digitação.

É possível informar uma conta de e-mail para a recuperação da senha, mas é uma etapa opcional. Mas se não for cadastrada uma conta de e-mail para recuperação e a senha for perdida, a conta do WhatsApp não poderá ser cadastrada novamente e ela será perdida definitivamente.