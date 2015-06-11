Caminhoneiros que passam à noite pela BR-101, no trecho da Rodovia do Contorno, têm passado por situações de insegurança na estrada. Somente na última semana, por duas vezes um motorista sofreu tentativas de assalto na rodovia que liga os município de Cariacica e Serra. A tática dos criminosos é sempre a mesma, segundo a vítima, eles atiram pedras no para-brisas para assustar o condutor, forçá-lo a parar o veículo e promover a ação criminosa.Sem querer se identificar, o motorista conta como foram as ações. Nas ocasiões, ele acabou não parando, mas quase foi atingido pelas pedras, atiradas em Cariacica. “Da primeira vez, atiraram uma pedra no vidro e eu vi os caras na lateral mandando parar, mas não parei. Da outra vez, jogaram a pedra bem forte, e ela só não entrou e me pegou porque eu coloquei um suporte no vidro, onde guardo algumas coisas, e isso parou a pedra. Dá muito medo de voltar lá agora”, contou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Criminosos atacam caminhoneiros na Rodovia do Contorno

O Proprietário da transportadora onde este motorista trabalha diz que as tentativas de assalto o forçaram a mudar a rotina de trabalho no negócio. O empresário também pediu para não ser identificado. “Agora vamos ter de parar de passar no Contorno à noite. O dano material a gente conserta, mas tememos pela vida dos nossos funcionários e agora teremos que passar pela Serafim Derenzi e causar, infelizmente, mais transtornos ao trânsito de Vitória”, afirmou.

Poucos registros oficiais

Sobre os casos de assalto a caminhoneiros, a Polícia Civil informou que não há estatísticas porque muitas vítimas não registram ocorrência, segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular da Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Passageiro e Cargas.

“O roubo de cargas é um crime complexo, é preciso que as empresas invistam mais em tecnologia e que os motoristas sigam os itinerários determinados pelos diretores. Não é complexo registrar o boletim de ocorrência e é necessário”, explicou à CBN.

Patrulhamento

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Valdo Lemos, garante que é feito patrulhamento na Rodovia do Contorno, porém o alto número de acidentes demanda muita atenção dos policiais. O inspetor orienta que os condutores nunca parem ao terem o carro atingido por pedras.