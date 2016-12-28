Crimes relacionados a abastecimento irregular de água aumentam 1.000% em três anos

Nos últimos anos, a Polícia Ambiental do Espírito Santo precisou intensificar a fiscalização por causa do aumento dos crimes relacionados a crise hídrica. Por causa da falta de chuvas nos últimos três anos, o número de crimes voltados aos recursos hídricos, como barragens e captações irregulares e desvio de curso d’água, aumentou mais de 1.000%, passando de 141 ocorrências em 2013 para 1.568 até outubro deste ano.

De acordo com o capitão da Polícia Ambiental Patrício Fiorin, a crise hídrica fez com que muitos rios do interior do Espírito Santo, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, secassem. Com isso, o governo do Estado proibiu a captação de água que não fosse para consumo humano e animal. Sem poder utilizar a água para irrigação, muitos agricultores tentaram burlar a fiscalização.

Your browser does not support the audio element. Crimes relacionados a bastecimentos irregular de água aumentam 1.000% em três anos

Segundo capitão Fiorin, os crimes eram tão bem feitos que era preciso uma investigação para identificar as irregularidades na captação de água. “No primeiro momento fizemos sobrevoo de helicóptero no Rio Santa Maria procurando locais de captação. Mas mesmo sobrevoando bem baixo, não era mais possível encontrar certas captações, que eram com canos enterrados, bombas submersas e equipamento para ligar e desligar essas bombas dentro das residências. É uma coisa muito velada”, explicou.

Região Serrana

A Polícia Ambiental realiza todo tipo de fiscalização relacionada ao Meio Ambiente. No mês passado, uma operação constatou 40 loteamentos irregulares em Domingos Martins. Segundo Capitão Fiorin, os terrenos apresentavam diversos problemas.

“Em meio a esses loteamentos, encontramos não só parcelamento irregular, falta de licenciamento ambiental, como desmatamentos, cortes seletivos de árvores, inclusive, em loteamentos que faziam referência a preservação da natureza”, contou.

Capitão Fiorin destacou que as pessoas devem desconfiar de loteamentos vendidos na zona rural da região serrana que têm menos de 30 mil metros quadrados. Mesmo não sendo irregular, esse tipo de loteamento não dá direito a escritura, sendo assim, não é possível comprovar de quem é a propriedade.