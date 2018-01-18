Policiais serão informados na área externa das casas de show para fazer o trabalho de abordagem em quem insistir em beber e dirigir Crédito: Reprodução/Pedro Dutra/Secom ES

O número de ocorrências de crimes contra patrimônio em Guarapari caiu quase pela metade na primeira quinzena de janeiro de 2018, quando comparado com os primeiros 15 dias do ano passado. As informações são do comando do 10° Batalhão, que não divulgou, entretanto, a quantidade de casos registrados nos dois períodos. A queda foi de 49%, segundo a PM.

Your browser does not support the audio element. Crimes contra patrimônio caem quase pela metade em Guarapari

Entram na lista de crimes contra o patrimônio arrombamento de casas e de comércios e roubo e furto de veículos e de pessoas nas ruas.

Para o comandante do 10° Batalhão, tenente-coronel Pessanha, a redução é um fruto dos trabalhos da Operação Verão, que intensificou o policiamento nos principais balneários do Estado. Entre as medidas tomadas, policiais estão se infiltrando em festas para flagrar quem beber e dirigir e pegar criminosos envolvidos com roubos e o tráfico de drogas.

"Tivemos o apoio da região Metropolitana de 250 policiais. São vários policiais de foram de Guarapari que foram trabalhar no município, além de 32 viaturas a mais que recebemos nesse período", destaca Pessanha.

Dono de uma loja de roupas em Guarapari, o comerciante Ricardo Vasconcelos diz que notou o reforço do policiamento na cidade.

"Tem pontos lá que são característicos, que a gente já sabe que tem um período maior para passar, são mais escuros, que sempre tem uma dupla de policiais, viatura parada. Na achegada da cidade, tem sempre uma viatura também"