Crimes contra o patrimônio lideram atendimentos das guardas na GV

Loja foi arrombada e saqueada em Vila Velha: problema é apontado como um dos principais pela Guarda Municipal da cidade Crédito: Divulgação

Crimes como roubos, furtos e arrombamentos têm sido comuns na Grande Vitória. Esse tipo de ocorrência também impacta diretamente no planejamento de atuação das Guardas Municipais. A Região Metropolitana dispõe dessa alternativa nas cidades de Vitória, Vila Velha e Serra, e em todas elas a maior parte das ocorrências atendidas é em virtude de crimes contra o patrimônio.

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Em Vitória, somente no mês de janeiro deste ano, foram 38 ocorrências desse tipo, número bem maior do que em 2018, quando foram 18 casos registrados no mesmo período. No entanto, Fronzio Calheira, secretário de Segurança Urbana da Capital, destacou que o aumento de atendimentos não significa, necessariamente, que este tipo de ocorrência tenha crescido na Capital. Segundo ele, tem relação direta com o modelo de serviço prestado pela guarda, que ampliou a sua atuação a partir de um incremento no serviço de videomonitoramento

"Esse conjunto de monitoramento, mais a presença física da guarda, atua para combater e prevenir os crimes de maneira geral e também os crimes contra o patrimônio", disse o secretário de Vitória.

Em Vila Velha foram 81 ocorrências de crime contra o patrimônio em janeiro deste ano. Não há dados correspondentes ao mesmo período do ano passado. O secretário de Defesa Social e Trânsito da cidade, Oberacy Emmerich, afirmou que uma das principais preocupação da prefeitura é com os casos de arrombamentos em estabelecimentos comerciais em bairros como o Centro e Glória.

"Preocupa, porque, embora a guarda não seja responsável por vigilância, nós temos as câmeras de vídeo que flagram as pessoas cometendo o delito. Nesses casos, a guarda é acionada e a PM também", disse o secretário.

A cidade de Serra registrou 11 crimes contra o patrimônio no mês de janeiro. O secretário de Defesa Social do município, Nylton Rodrigues, afirmou que a Guarda Municipal atuará de forma preventiva em áreas comerciais, para inibir a ação de criminosos em comércios e áreas residências. A guarda também irá realizar abordagens dentro dos ônibus.

"Nós estamos colocando nossa guarda municipal nos principais polos comerciais da Serra, para inibir a prática do crime. Se acontecer, estaremos certo para reprimir", explicou Nylton Rodrigues.