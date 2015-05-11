Crime passional é o principal motivo de assassinatos de mulheres no Espírito Santo

O número de crimes passionais cometidos contra mulheres na Região Metropolitana de Vitória ultrapassa as mortes do gênero pelo tráfico de drogas. Esta é a primeira vez que a Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM) registra estes índices desde que foi criada, em 2010. Nos quatro primeiros meses de 2015, foram 8 assassinatos por motivo passional contra 6 por envolvimento com o tráfico. Em 2014, no mesmo período foram 10 e 17 assassinatos, respectivamente. O Espírito Santo ocupa o segundo lugar no ranking nacional de assassinato de mulheres. Nos últimos quatro anos, o crime passional representou 22% das ocorrências apuradas pela delegacia especializada, enquanto o tráfico de drogas contou outros 62%, segundo o delegado Adroaldo Lopes, chefe da DHPM. Ele destaca que mesmo antes da sanção da Lei do Feminicídio, no dia 9 de março, que transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero, essa lógica se inverteu."Nós tivemos vários casos de passionalidade no início do ano e isso chamou a nossa atenção. Hoje, se você pegar as estatísticas, você vê mais casos de passionalidade do que tráfico de drogas. Embora, eu acredite que, até o final do ano, deve restabelecer a estatística anterior. Claro que carece de um estudo mais aprofundado das estatísticas, mas, a grosso modo, o que podemos dizer é que hoje as redes sociais têm contribuído muito para essa divergência entre os casais", afirmou.Adroaldo Lopes acredita que a redução no crime contra mulheres apresentados até o momento se dá em razão do trabalho realizado pelo DHPM. Para ele, o "fato de uma lei entrar em vigência, não faz com que o crime deixa de acontecer". O delegado acredita que o criminoso deixa de agir quando vê a lei sendo bem aplicada, com crimes resolvidos, acusados presos, condenados e sofrendo penas duras."Eu particularmente não vi uma eficácia tão grande na produção dessa lei. Quando havia o crime pela motivação passional, após a análise de todos os fatores que levaram aquele indivíduo a cometer aquele crime, nós tipificávamos como motivo fútil ou torpe. Isso qualificava o crime e elevava a pena de 12 a 30 anos. O que a nova lei fez foi incluir no hall do parágrafo segundo, o inciso sexto, tipificando o feminicídio, e expondo duas razões para o crime: violência doméstica ou familiar; ou menosprezo e discriminação", explicou. Nos quatro primeiros meses de 2015, foram registrados 33 homicídios de mulheres na Grande Vitória, contra 35 no mesmo período do ano anterior. Fazendo um recorte nas estatísticas após a sanção da Lei do Feminicídio, temos 15 crimes contra mulheres, dos quais apenas dois foram enquadrados na nova legislação.O delegado afirma ter dúvidas em relação ao uso de dois critérios de classificação do feminicídio, que são os seguintes: "menosprezo ou discriminação em uma relação entre homem e mulher". De acordo com ele, é uma classificação que necessita de uma análise criteriosa do histórico do relacionamento entre as pessoas envolvidas no crime. Entretanto, Adroaldo Lopes, chefe do DHPM, elogia os agravamentos de pena permitidos pela nova lei, nos casos de crimes contra mulheres quando gestantes; quando menores de 14 anos, maiores de 60 anos, ou deficientes; ou praticados na presença de ascendentes ou descentes (avós, pais e filhos).