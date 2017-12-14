Crianças podem ficar sem medicamento para tratamento de câncer

Dactinomicina Crédito: (Foto: Reprodução)

A situação para crianças que precisam de dactinomicina no Hospital Infantil de Vitória está ainda mais dramática. De acordo com a Defensoria Pública do Espírito Santo, restam apenas dois frascos do medicamento e a previsão é que eles durem somente até o fim desta semana. Atualmente, dez crianças fazem tratamento contra câncer no hospital e necessitam da dactinomicina.

Your browser does not support the audio element. Criança podem ficar sem medicamento para tratamento de câncer

Essa situação já causou problemas graves para cinco pacientes, que não puderam cumprir todas as etapas do tratamento justamente por conta da falta do remédio. Há a suspeita, inclusive, de que uma dessas crianças esteja com câncer novamente. Em junho deste ano, a mãe de um paciente que se tratava no Hospital Infantil de Vitória chegou a importar o medicamento. Ela pagou R$ 9,7 mil em nove frascos de dactinomicina.

A cabeleireira Graciele Santos é mãe de Pedro Lucas Santos Roque, de 5 anos, que se trata contra um câncer. No início do próximo mês, o menino vai precisar de dactinomicina para continuar o tratamento. A mãe teme que falte o medicamento. “Eu e meu marido estamos preocupados. O que nós queremos é que os órgãos públicos deem a medicação porque nós precisamos para dar continuidade. É a vida do meu filho e também de outras crianças que precisam.”

Para tentar garantir um estoque adequado no Hospital Infantil de Vitória, a Defensoria Pública do Espírito Santo vai pedir à Justiça que determine o bloqueio do valor necessário, em contas da União, para adquirir dactinomicina para os pacientes que ainda se tratam e para aqueles que concluíram o tratamento sem tomar todas as doses necessárias. Além disso, a defensoria pede um adicional de 40 frascos do remédio. O pedido será feito à 3ª Vara Cível de Vitória, no âmbito da ação civil pública que foi movida pelas Defensorias Públicas Estadual e da União para garantir o abastecimento do medicamento no hospital.

Segundo o defensor público Paulo Antônio Coêlho dos Santos, representante do Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública Estadual, ainda não se saber quando o Hospital Infantil receberá nova remessa de dactinomicina. “Não há informação. Pelo menos o hospital não foi informado. Isso também não foi comunicado nos autos da ação civil pública uma previsão de entrega dos medicamentos.“

Apesar de não ter disponibilizado a informação nos autos do processo e nem ao hospital, o Ministério da Saúde, responsável por garantir o estoque de dactinomicina no Hospital Infantil de Vitória, informou, por meio de nota, que há previsão de chegada do medicamento ao Brasil na próxima sexta-feira (15) e que, assim que forem recebidos, serão distribuídos nos Estados brasileiros.