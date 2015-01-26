Crianças nos desfiles do sambódromo somente com pulseira ou crachá

As crianças com sete anos ou mais vão poder desfilar no Carnaval de Vitória. Entretanto, pais e escolas de samba devem ficar atentos às exigências da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória. As crianças só poderão desfilar se estiverem com crachá ou pulseira de identificação. Além disso, as agremiações não podem permitir que os pequenos desfiles em carros alegóricos.A portaria nº 003/2014, da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória detalhou o que pode ou não nos dias dos desfiles. De acordo com o documento, as crianças que forem desfilar devem portar um crachá plastificado pendurado no pescoço ou uma pulseira com identificação. No documento deve conter informações como nome, idade e telefone de contato do responsável.

Para evitar problemas com a fiscalização, além de cumprir todas as exigências da Justiça, a escola de Samba Unidos de Jucutuquara também realiza uma reunião com os pais para explicar como é a dinâmica do desfile para as crianças. Este ano a agremiação terá uma ala com 60 crianças.De acordo com a coordenadora da ala das crianças, Rita de Cássia Lima, uma equipe fica responsável pela segurança das crianças durante o desfile.“Trabalho com uma equipe de oito pessoas que tomam conta dessas 60 crianças durante o desfile. Quando termina o desfile, temos um local marcados para os pais pegarem os filhos, que é no posto da Polícia Militar. A criança só sai de perto da gente quando o pai e ou a mãe vai buscar”, contou à Rádio CBN.As escolas de samba também devem ter uma relação por escrito das crianças e adolescentes que vão desfilar, juntamente com a autorização do responsável e o endereço onde a criança reside. De acordo com Rita de Cássia, como a escola segue todas as regras, o desfile de crianças se torna algo seguro.“Até o momento, graças a Deus, já tem cinco anos que sou responsável pelas crianças, nunca teve caso de crianças se perderem ou pais que não foram buscar os filhos. Eles têm essa confiança, pois sou o espelho deles”, contou.Também há regras para os bailes de carnaval. É proibida a participação de crianças menores de 12 anos em bailes carnavalescos abertos para o público ou com cobrança de ingresso, salvo em bailes infantojuvenis.Crianças de até 12 anos só podem participar de bailes realizados durante o dia e acompanhadas dos pais. Já os adolescentes entre 12 e 18 anos devem apresentar documento de identidade com foto.Já nos bailes noturnos, não é permitida a permanência de adolescentes entre 12 e 15 anos sem acompanhante legal. Menores de 12 anos não podem participar nem mesmo acompanhados e maiores de 16 anos só estão liberados para ficar nos bailes mediante apresentação de documento com foto.