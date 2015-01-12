Crianças residentes no município de Vitória e que possuem idade de quatro a 12 anos contam agora com tratamento de ortodontia no Centro Municipal de Especialidades (CME). A Capital é a primeira cidade do Estado a disponibilizar o serviço na rede pública de saúde, seguindo o exemplo de outros lugares do país.
O serviço de ortodontia corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares que estão posicionados de forma inadequada na boca por meio da colocação do aparelho dentário e o acompanhamento do tratamento. E é nessa faixa etária, entre quatro e 12 anos, quando ocorre o crescimento ósseo que é possível prevenir problemas dentários futuros e mais complexos, como explicou o chefe da área técnica de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Egídio D'ávila Junior.
Crianças iniciam tratamento de ortodontia gratuito em Vitória
"Essa faixa etária é quando a gente consegue fazer uma intervenção durante a fase de crescimento ósseo. Quando esses problemas ortodônticos começam na infância, já fazemos a intervenção e conseguimos evitar uma complicação maior no futuro. Tem bastante resultado. Atuando nessa faixa etária, se consegue, daqui alguns anos, reduzir bastante os problemas ortodônticos da população", afirmou.
Para ter acesso à ortodontia, como qualquer outro serviço especializado, o cidadão tem que procurar uma das 30 unidades de saúde de Vitória e lá vai ser atendido pela equipe de atenção básica. O dentista vai iniciar o tratamento dentário e, se houver necessidade, encaminhar a criança para o atendimento especializado. O agendamento é feito pela própria unidade pelo sistema de regulação.
A oferta inicial será de 20 vagas semanais e, no total, serão realizados 120 atendimentos por mês, que acontecerão de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 horas no Centro Municipal de Vitória, segundo Egídio D'ávila.
"São 120 vagas de atendimento. Inicialmente, nos primeiros meses, serão ofertadas 20 novas vagas semanais. A pessoa vai entrar em tratamento, ou seja, é colocado o aparelho e depois precisa vir fazer a manutenção. Esses aparelhos são individualizados, tem casos mais simples, outros mais complexos", explicou.
Ainda de acordo com D'ávila, o governo federal disponibilizou incentivos para que os municípios aderissem a esse tipo de especialidade, em uma portaria publicada em 2011 pelo Ministério da Saúde. Para atender à demanda da especialidade odontológica, todos os cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) participaram de duas capacitações no mês de dezembro.