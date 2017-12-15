O menino Vitor Silva pediu um ventilador de presente para o Papai Noel Crédito: Fernando Madeira

O pequeno Vitor da Silva, de 6 anos, andava de um lado e para o outro carregando uma caixa que tinha quase a metade do seu tamanho. Apesar da dificuldades de levar o embrulho, o menino não queria descuidar do presente que tinha acabado de ganhar das mãos de ninguém menos que o Papai Noel.

E ao contrário dos coleguinhas que faziam festa por ter ganhado carrinhos, bolas e outros brinquedos, Vitor estava feliz da vida por ter um ventilador. O menino disse que fez o pedido porque sua casa é quente. Morador do bairro Inhanguetá, Vitor diz que mora com o pai, a mãe e mais três irmãos.

Your browser does not support the audio element. Crianças ganham até cama e ventilador de Papai Noel dos correios

O pedido de Vitor foi feito em uma cartinha entregue a uma campanha de natal dos Correios. Assim como Vitor, mais de 200 outras crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Yolanda Lucas da Silva, no bairro Inhanguetá, em Vitória, ganharam presentes do Papai Noel na manhã desta sexta-feira (15). Em todo o Espírito Santo, 13 mil crianças enviaram cartas pedindo presentes para os Correios e foram presenteadas.

Além do ventilador pedido por Vitor, a diretoria CMEI, Rosangela Filgueira, disse que um outro garoto, que não estava na cerimônia de hoje, pediu uma cama, porque estava dormindo no chão.

“Para nós é uma satisfação muito grande ajudar as crianças. É triste ver uma criança pedir uma cama. Ela até pediu um brinquedo para a irmã, mas para ela, ela pediu uma cama. Ela falou que iria dormir no chão se não pedisse a cama. É um ato generoso ajudar uma pessoa que dormia no chão”, disse a diretora Rosangela Filgueira.