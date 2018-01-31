Em Vitória, a pequena Marina Cunico e o amigo Igor Pinheiro pretendem ajudar mais de 300 crianças Crédito: Eduardo Dias

O período de voltas às aulas se aproxima e muitas crianças estão contando as horas, mas muitas ainda não têm material escolar para levar para a sala de aula. Em casos de famílias mais humildes, faltam até os objetos básicos, como lápis e borracha. É pensando nessas crianças que passam por dificuldades que voluntários se mobilizam para conseguir doações de materiais escolares. Em Vitória, por exemplo, duas crianças são responsáveis por uma dessas mobilizações: a pequena Marina Cunico, de 11 anos, e o amigo Igor Pinheiro, de 8 anos.

Your browser does not support the audio element. Crianças fazem campanha para doar material escolar a menores carentes

Os dois montaram uma campanha para arrecadar materiais novos e usados em oito pontos espalhados pela Capital. A dupla espera ajudar mais de 300 crianças a partir de fevereiro. A pequena Marina, que também fez o projeto no ano passado, falou sobre a iniciativa.

"Eu fico muito feliz, é uma sensação muito alegre quando as crianças recebem os materiais escolares. Elas ficam muito felizes", disse Marina.

Em Vitória, a pequena Marina Cunico e o amigo Igor Pinheiro pretendem ajudar mais de 300 crianças Crédito: Eduardo Dias

A profissional de relações públicas, Veruska Pinheiro, que é mãe de Igor, falou a satisfação de ver o filho se importando em ajudar outras crianças.

"A gente fica muito satisfeito em ver que as crianças já começam a se mobilizar desde cedo. Acho que essas crianças são pessoas que vão fazer a diferença lá na frente. É gratificante ter um filho que está envolvido nessa causa", disse a mãe de Igor.

Enquanto Marina e Igor organizam um grupo de doação em Vitória, a atendente de restaurante, Raiane Ramos, tem recolhido doações em bairros da Serra. Mãe de quatro filhos pequenos, ela sabe o quanto a compra de materiais escolares pesa no orçamento familiar.

"Como eu sou mãe de família e tenho criança pequena, eu sei como é difícil comprar os materiais escolares. Mesmo para quem está trabalhando é difícil. Tem pais que não trabalham e tem essa dificuldade, aí eu tento ajudar", explicou o voluntária.

As doações recolhidas por Marina e Igor são de materiais escolares novos e usados. Tudo o que é recolhido é organizado e separado em kits, que são entregues para pessoas carentes e também em algumas instituições. No ano passado foram 340 kits distribuídos, com mochila, cadernos, lápis, borrachas e outros materiais.

Na Serra, Raiane recolhe os materiais em lojas de Laranjeiras, Barcelona e Planalto Serrano. Ela espera ajuda pelo menos 50 crianças.

Locais para doações:

- Escola Monteiro Lobato (Enseada do Suá)

- Espaço Pinga Fogo (Jardim Camburi)

- Hotelzinho Casa da Vó (Vila Velha)

- Escola da Ilha Novo Mundo (Praia do Canto)

- Escola Novo Mundo (Praia do Canto)

- Papelaria Castorino Santana (Av. Leitão da Silva)

- Emescam (Vitória)