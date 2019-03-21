Agente de saúde aplica vacina Crédito: Guilherme Ferrari

A menos de um mês para o início da Campanha de Vacinação contra a gripe no país, o Espírito Santo reforça a necessidade de maior procura pelas crianças e gestantes para a imunização. Segundo a coordenadora do programa estadual de imunização da Secretaria da Saúde, Danielle Grillo, os dois grupos foram os que tiveram a menor adesão na campanha do ano passado. Desta vez, para as crianças, a vacina poderá ser aplicada naquelas de até seis anos - se ampliou essa faixa para além dos cinco anos.

A coordenadora destaca a importância de uma maior cobertura nos grupos de crianças e gestantes pela vulnerabilidade de adoecimento que esse grupo possui pelos vírus Influenza, que são combatidos pela vacina.

Your browser does not support the audio element. Crianças de até seis anos poderão ser vacinadas contra gripe no ES

“A Influenza pode ser muito grave para as crianças, por conta das complicações como, por exemplo, a pneumonia. E no caso da gestante, a importância é para saúde dela e daquele bebê, lembrando que a criança só recebe vacina a partir do sexto mês de vida, e quem passa o anticorpo de proteção pro bebê é a mãe”, disse.

CAMPANHA

A Campanha de Vacinação contra a gripe deste ano terá início no dia 10 de abril e vai até 31 de maio, cerca de 15 dias mais cedo que nos anos anteriores. Outra novidade é a ampliação de um dos grupos prioritários. As crianças, que antes eram imunizadas dos seis meses até menos de cinco anos, agora são vacinadas de seis meses até menos de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias).

Além delas, fazem parte do grupo prioritário gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.

ALVO

Danielle explica a importância da vacinação no grupo prioritário, que beneficia também pessoas fora do público-alvo da campanha.

“Você vacinando esse público que adoece mais e tem mais risco de óbito, você está protegendo essas pessoas e acaba causando um benefício indireto para as demais que não fazem parte do público prioritário, mas que você vacinando um grande numero de pessoas, você diminui a cadeia de transmissão da doença. E aí, tendo a campanha agora em abril, antes da circulação e do aumento da circulação do vírus, você então garante a proteção dessas pessoas para quando os vírus começarem a circular você ter uma grande população já protegida, e aí você tem uma sazonalidade da Influenza sem grandes impactos”, destacou.

No Amazonas, a campanha já começou. Isso porque um alto número de casos de gripe atingiu o Estado. Enquanto em todo o ano de 2018, três pessoas morreram por complicações do vírus Influenza, até março deste ano, este número já chegou a 28. A coordenadora diz que isso se dá por uma antecipação da circulação do vírus, como aconteceu no Espírito Santo em 2016. Neste ano, ainda não foram registrados casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Estado.

"Porque geralmente a circulação dos vírus Influenza coincide com o período da campanha de vacinação. Começa a ter a circulação do vírus e aumenta substancialmente no inverno. Então, este ano ainda não houve uma antecipação da circulação do vírus aqui no Estado e por isso, a gente ainda não tem caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave por influenza", afirmou.