Crianças com câncer precisam de leitos no Hospital Infantil

O medo de que o filho com câncer não consiga um tratamento adequado motivou um grupo de mães a fazer um abaixo-assinado para conseguir leitos de internação no Hospital Infantil de Vitória. De acordo com relatos de mães que estão acompanhando as crianças internadas, não há mais vaga na enfermaria oncológica e, desde o último sábado (6), as crianças que precisam de internação estão sendo acomodadas em outras áreas do hospital, como a sala de isolamento, destinada a paciente com alguma doença contagiosa e a ortopedia.

Além da falta de leitos, as crianças em tratamento ainda enfrentam atrasos de até 30 dias para o início da quimioterapia e, recentemente, não há mais médico oncologista de plantão nos finais de semana após às 13h de sábado.

Your browser does not support the audio element. Pacientes com câncer precisam de leitos no Hospital Infantil

Situação no Hospital Infantil foi denunciada à Rádio CBN Vitória Crédito: Ouvinte CBN

Todos esses problemas viraram o drama da vendedora Ajari Taeko, conhecida como Tay, que abandonou o serviço em junho do ano passado para se dedicar a filha Tatsumi, de 10 anos, diagnosticada com leucemia linfoide aguda. Há um ano mãe e filha passam longos períodos no hospital, seja para fazer a quimioterapia ou por alguma intercorrência do tratamento. Segundo Tay, ela sempre encontra dificuldade para conseguir internação para a filha.

No último sábado, a filha da vendedora teve febre e precisou ir ao Pronto Socorro. A médica achou melhor interná-la. Sem vaga, Tatsumi ficou na sala de isolamento, com mais duas crianças em tratamento de câncer. Segundo Tay, a vaga na enfermaria oncológica só seria liberada na noite desta terça, pois duas crianças faleceram no final da manhã de hoje. Ela conta que os pacientes com câncer não podem ficar internados em qualquer área do hospital, por causa do risco à saúde. “O risco de infecção é muito alto e a quimioterapia baixa todas as defesas das crianças, como plaqueta, leucócitos e hemoglobina. Então, quanto mais baixas, mais suscetíveis a infecção as crianças ficam. Qualquer coisa causa infecção”, disse.

A vendedora também denuncia que faltam leitos na UTI. Ela afirma que muitas mães temem perder os filhos por falta de atendimento adequado, já que mesmo em estado grave, leva-se um tempo até que a vaga seja disponibilizada. “São seis leitos de UTI para todo hospital. Então, não existe possibilidade de vaga. Os piores ficam sem vagas, os menos graves, eles aguardam ficar mais grave para levar para UTI. Mesmo assim, eles ainda não ficam porque, às vezes, eles só vão para a UTI para morrer”, contou.

Mães fazem abaixo-assinado pedindo melhores condições de tratamento para seus filhos internados Crédito: Carlos Alberto Silva A Gazeta

Maria Aparecida Oliveira, 42 anos, também luta para conseguir um leito adequado para a filha Laís, de 15 anos. A jovem, que faz tratamento para combater um linfoma, está há quatro dias internada na enfermaria ortopédica por falta de leito oncológico. Laís deu entrada no hospital com infecção urinária e agora está com pneumonia. Maria Aparecida acredita que se ela estivesse em uma acomodação adequada, o problema seria evitado. “Os médicos nos informam que esses sintomas podem ser provocados pela quimioterapia, mas acredito que foi mais pelo tempo que ela ficou exposta em um ambiente que não era adequado a ela”, contou.

Para evitar problemas como esses, as mães fizeram um abaixo-assinado para garantir atendimento adequado para as crianças que buscam tratamento oncológico no Hospital Infantil de Vitória. Maria conta que as crianças e as mães estão sofrendo com a falta de leitos. “Há várias mãezinhas que estão há mais de 30 dias com as crianças com a quimioterapia atrasada porque não há vaga de internação no hospital. Nós como mães nos perguntamos se isso vai atrapalhar o tratamento, o que vai acontecer e se a doença pode voltar. São milhões de coisas que passam na cabeça de uma mãe de uma criança da oncologia”, frisou.

Mães dos pacientes no Hospital Infantil buscam forças umas às outras para enfrentar o problema Crédito: Carlos Alberto Silva A Gazeta

O OUTRO LADO

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informou que a direção do Hospital Estadual Infantil de Vitória está trabalhando para garantir o melhor atendimento aos pacientes e que as transferência para a oncologia estão sendo providenciadas.

A Sesa também disse que o Hospital é o único no Estado que presta esta serviço, sendo assim, não há como transferir para outro hospital. O oncologista está presente no fim de semana e feriado e acompanha os pacientes que estão internados na enfermaria oncológica.