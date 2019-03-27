Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Uma das crianças internadas após apresentar sintomas como diarreia grave, em uma creche particular de Vila Velha, teve morte cerebral declarada nesta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo hospital no qual o menino, de 2 anos, estava internado. O caso dele era gravíssimo, estava em coma e com falência renal. O nome da criança não foi divulgado. Uma segunda criança permanece em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva de um outro hospital particular da Grande Vitória. Uma terceira vítima do surto segue internada sob observação. Outras duas crianças que também apresentaram os sintomas não chegaram a ficar internadas. Elas foram atendidas e liberadas.

Os cinco casos acometeram crianças que estudam em uma creche particular de Vila Velha. Quatro delas na mesma turma, segundo a Secretaria de Saúde do município. Elas foram levadas para o hospital com sintomas semelhantes a uma infecção. Os casos estão sendo investigados para descobrir o que pode ter causado o adoecimento dos menores. Por recomendação da prefeitura, a creche permanecerá fechada até que sejam divulgados os resultados dos exames que apontem o agente causador dos sintomas. Além da creche, um quiosque - onde duas das crianças teriam bebido água de coco e comido batata frita - também está sendo investigado. No entanto, o quiosque segue em funcionamento.

Your browser does not support the audio element. Criança morre e prefeitura investiga causa de surto em Vila Velha

O Secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, descartou a possibilidade de surto de diarreia na cidade. Segundo ele, não foram notificados casos além dos registrados na creche.

“Não tivemos nenhum novo caso desde que começamos a investigar desde o dia 22. Isso é um sinal positivo de que não está havendo novas transmissões, mas, obviamente nós estamos acompanhando", disse.

Segundo informações passadas em coletiva realizada na sede da Secretaria de Saúde de Vila Velha nesta quarta-feira (27), os sintomas apareceram no dia 15 de março, e as primeiras internações foram feitas no dia 17 e 19. No entanto, a Secretaria de Saúde de Vila Velha só foi notificada na última sexta-feira (22). O secretário afirmou que isso pode atrapalhar as investigações do que acometeu as crianças.

“Então, demorou-se um pouco em função do início do sintoma até a notificação à Secretaria de Saúde e isso prejudica um pouco a nossa investigação. Porque algumas das crianças já estavam internadas, usando antibióticos e isso mascara todo o processo de investigação”, explicou.

O resultado dos exames que devem indicar o que causou a doença pode sair ainda nesta semana. Os testes são realizados em laboratório com materiais coletados nos alvos da investigação: a creche e o quiosque. Já foram enviados ao Laboratório Central (Lacen), do Governo do Estado, amostras de água utilizadas na creche e no quiosque, um facão utilizado no quiosque para cortar coco, e outros materiais biológicos colhidos das crianças internadas nos hospitais, como fezes e urina.

O que vai identificar o motivo da infecção é o chamado exame de cultura, quando é criado um ambiente propício para o desenvolvimento de germes que caracterizam o agente causador da doença. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, o prazo para resultados em exames como este é de 7 dias, mas, para estes casos, está sendo dado prioridade.

“Por volta de, pelo menos, de 7 dias. Mas, isso não é um tempo oficial, o que a gente tem de oficial é que o Lacen (Laboratório Central) está com todos os esforços e dando prioridade neste caso”, destacou.