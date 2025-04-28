Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Reportagem Especial

Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização

Ouça a reportagem especial da jornalista Juirana Nobres

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:42

Publicado em 

28 abr 2025 às 10:42
Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização
Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização Crédito: Ricardo Medeiros
No mês da Conscientização sobre o Autismo, também conhecido como Abril Azul, você vai conhecer a história de um menino autista que encontrou no cultivo de abelhas sem ferrão um caminho para a socialização. As abelhas vivem e trabalham como uma cooperativa. Onde cada um faz um pouquinho, transformam a realidade e ajudam outros seres sem saber. Esses bichos estão fazendo a diferença na vida do Gegê, o Geraldo Enrico Tigre Herzog. A reportagem é de Juirana Nobres, com edição de Leandro Rodrigues.
CBN ESPECIAL - JUIRANA NOBRES - ABELHAS
Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização
Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização Crédito: Ricardo Medeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados