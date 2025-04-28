Criança autista encontra nas abelhas o caminho para a socialização

No mês da Conscientização sobre o Autismo, também conhecido como Abril Azul, você vai conhecer a história de um menino autista que encontrou no cultivo de abelhas sem ferrão um caminho para a socialização. As abelhas vivem e trabalham como uma cooperativa. Onde cada um faz um pouquinho, transformam a realidade e ajudam outros seres sem saber. Esses bichos estão fazendo a diferença na vida do Gegê, o Geraldo Enrico Tigre Herzog. A reportagem é de Juirana Nobres, com edição de Leandro Rodrigues.