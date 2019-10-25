Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Acidente

Criança atingida por concreto em Guarapari vai sair da UTI, diz avó

"Ela está acordada. Está bem lenta, não está chorando ou falando e se movimenta pouco", disse a avó. A menina de 2 anos e 8 meses foi ferida na cabeça enquanto passeava com a família

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 19:37
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
A menina de 2 anos e 8 meses, atingida na cabeça por um pedaço de concreto, deverá deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ainda nesta sexta-feira (25), segundo a avó da criança. Ela estava em Guarapari passeando com a família, que veio de Minas Gerais, no último sábado (19), quando o acidente aconteceu.
“Ela está acordada. Está bem lenta, não está chorando ou falando e se movimenta pouco. Mas hoje ela sai da UTI e vai para o semi- intensivo. O médico disse que os exames estão todos dentro do esperado, ela está bem”, explicou a avó.
Na manhã desta quinta (24), a tia da criança contou que havia passado a noite com ela. “O médico acabou de sair daqui e as notícias são boas, na medida do possível. Eles diminuíram medicamento por conta do fígado, a questão do tubo melhorou, a nebulização, que era de 2 em 2 horas, passou a ser feita de 4 em 4 horas. Ele disse que visivelmente a pancada não afetou a visão, mas a questão da conexão dos olhos com o cérebro só quando ela acordar mesmo para chegar a um diagnóstico preciso, até sobre o movimento do lado esquerdo e da fala. O doutor também passou uma dieta sem lactose”.
Criança atingida por concreto em Guarapari vai sair da UTI, diz avó
RELEMBRE O CASO
A criança, vítima do acidente, estava em um grupo de oito pessoas passeando na Praia do Morro, bairro de Guarapari. Após ser atingida pelo pedaço de concreto, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Segundo a avó da menina, que pediu para não ser identificada, ela teve uma parte do crânio esmagada e passou por cirurgia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados