Criança 'desaparece' em voo da Gol entre Rio e Vitória

O erro provocado pela companhia aérea Gol fez com que uma criança de seis anos que viajava desacompanhada, do Rio de Janeiro para Vitória, fosse parar no aeroporto de Curitiba. O menino comemoraria o aniversário do pai, mas a festa teve que ser adiada. Por quase uma hora, o pai da criança, o professor universitário Wanderson Romão, de 32 anos, ficou sem saber onde o filho estava. A Gol Linhas Aéreas reconheceu o erro e pediu desculpas ao pai do menino.

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De acordo Wanderson, o voo do filho estava marcado para às 17 horas da última sexta-feira (02), com chegada prevista no aeroporto de Vitória por volta das 18 horas. O menino foi entregue pela mãe a uma comissária de bordo da empresa aérea. Pelo serviço de acompanhamento, o professor pagou uma taxa de R$ 100,00. As passagens de ida e volta da criança custaram R$ 750,00, incluindo as taxas. Ainda segundo o pai, a companhia aérea enviou um e-mail informando que o embarque havia sido realizado de forma segura e que o voo chegaria no horário previsto.

Porém, Wanderson percebeu que algo estava errado quando todos os passageiros desembarcaram do avião e o filho não. Ele contou que foi até o balcão da companhia pedir informações, mas ninguém sabia informar o que tinha acontecido com a criança.

“A parte mais absurda foi eu chegar na atendente, falar que meu filho estava desaparecido e ela perguntou se eu tinha comprado a passagem por smilles. Foi um descaso, um absurdo. Eu tive de aumentar o tom da voz, quando vi que ninguém da Gol iria resolver, fui na sala da Polícia Federal e as coisas começaram a acontecer, começamos a ter as respostas”, disse.

Sequestro

Depois de quase uma hora de aflição, o professor foi informado pela Gol que a criança havia sido levada para Curitiba. Ele contou que só conseguia pensar no pior, que o filho poderia ter sido sequestrado.

“Os comissários da Gol trataram meu filho como uma mala. Não perguntaram para onde meu filho iria, não olharam o documento do juiz que dizia que ele só poderia viajar para Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro. E meu filho foi parar em Curitiba, sozinho”, contou.

Depois do ocorrido, a criança embarcou de Curitiba para o Rio de Janeiro para ficar na companhia da mãe. Wanderson conta que essa foi a única e última vez que o filho viajou desacompanhado. “Não tenho mais confiança de deixar meu filho viajar sozinho. Ele contou que fez a viagem desacompanhado, se alguém quisesse o sequestrar, conseguiria”, lamentou o pai.

Gol reconhece o erro

Por meio de nota, a companhia aérea Gol pediu desculpas aos familiares e ao menor pelo ocorrido e esclareceu que houve uma falha no procedimento de embarque da criança, ocasionando a troca do voo.

A companhia reforçou que a todo momento o menor esteve assistido por um colaborador da empresa e que imediatamente manteve contato com a família para prestar a assistência necessária. Esclareceu ainda que adotará medidas para evitar que situações como essa voltem a acontecer.

Longe do pai, criança chorou

Entrevista de Wanderson, pai da criança

Como foi quando você percebeu que seu filho não estava no voo 2160?

R: Foram as piores horas da minha vida, pensei que meu filho tinha desaparecido. Pensei em pedófilos, sequestro, foi um horror

Você registrou boletim na polícia?

R: Fui até a Polícia Federal que fica no aeroporto. O delegado fez uma vistoria no avião para saber se meu filho estava lá. Só depois que a Gol falou que ele estava em Curitiba

Como seu filho está?

R: Ele está traumatizado, não quis dormir sozinho. Ele contou que chorou durante o voo de Curitiba para o Rio de Janeiro. Ele também disse que no Aeroporto de Curitiba viu os comissários xingando e que fez toda a viagem desacompanhado.

Como será seu aniversário?