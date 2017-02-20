Crescem denúncias sobre casos de falta de depósito do FGTS

A liberação para saque do dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, cujo calendário já foi divulgado pelo Governo Federal, foi uma boa notícia para muitos capixabas, que poderão usar os valores para investir ou pagar dívidas. Mas, a medida também acendeu um alerta, pois muitos trabalhadores descobriram que simplesmente estão com saldo zerado, já que as empresas para as quais eles prestaram serviços não fizeram o depósito corretamente.

Segundo a superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego no Espírito Santo (MTE-ES) o número de denúncias desta natureza aumentou consideravelmente nas últimas semanas. A chefe de inspeção do MTE, Cláudia Bermudes, explicou que os trabalhadores devem ficar atentos aos depósitos e denunciarem quando estiverem sendo lesados. “Constantemente estamos recebendo denúncias contra empresas que não fizeram o recolhimento do FGTS, tanto mensal quanto o rescisória, que é quando o trabalhador é dispensado sem justa causa”, explica.

Your browser does not support the audio element. Crescem denúncias sobre casos de alta de depósito do FGTS

A lei nº 8.036/1990 que regulamenta o Fundo de Garantia é clara ao dispor que os empregadores devem depositar, até o dia sete de cada mês, em conta bancária vinculada, o FGTS de cada empregado. Além disso, as empresas estão obrigadas a comunicar mensalmente a seus colaboradores os valores recolhidos a título de FGTS nas contas vinculadas.

A publicitária Sthefanie Teixeira, pediu o desligamento de uma empresa do setor depois de um ano e meio trabalhando no local. Mas, quando foi checar o saldo do FGTS disponível, descobriu que ele não foi depositado. “Eu tive que entrar com um processo para entender o que aconteceu, pois em meus contracheques vinham os valores descontados. Eles diziam que estavam efetuando os pagamentos.