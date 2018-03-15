Crescem as reclamações sobre atendimentos nos bancos

O autônomo Álvaro Cordeiro diz que o atendimento nos bancos piorou nos últimos anos Crédito: Caíque Verli

Com mais de 30 agências fechadas e mil bancários demitidos em apenas dois anos no Espírito Santo, os capixabas enfrentam um cenário bem complicado na fila dos bancos. Clientes relatam que chegam a passar mais de três horas à espera de atendimento.

Your browser does not support the audio element. Com agências fechadas e mil bancários demitidos, clientes sofrem na fila dos bancos

Até mesmo idosos não conseguem ser atendidos dentro do prazo máximo estabelecido por lei estadual, que é de 10 minutos. A lei diz, porém, que cada município possui competência para legislar sobre o assunto.

Segundo dados do Banco Central, 34 agências bancárias foram fechadas no Estado entre dezembro de 2015 e janeiro de 2018. Atualmente, a rede de atendimento bancária no Espírito Santo conta com 427 agências. Durante esse período, bancos, como Bradesco e a Caixa, abriram programas de demissão voluntária. De 2016 a janeiro de 2018, o número de demissões do setor no Espírito Santo chegou a 1062 desligamentos, de acordo com o Sindibancários, o sindicato da categoria. Só em 2017, o Brasil registrou a perda de mais de 17 mil postos de trabalho nos bancos.

O aposentado José Augusto da Vitória reclama da espera no banco Crédito: Caíque Verli

O aposentado José Augusto da Vitória, de 65 anos, que tem prioridade na fila, reclama que tem ficado mais de hora esperando atendimento em agências da Grande Vitória.

"Muita fila, muita fila, são poucos atendentes né. Naqueles caixas eletrônicos na chegada, às vezes não tem nenhuma pessoa para dar uma orientação, para informar nada. Dificulta muito a ida ao banco", lamenta.

Outro que está cansado da demora é o agente penitenciário Robson Dória Guimarães, de 57 anos. "Dá para ficar irritado, mas fazer o quê? A gente tem que controlar e ficar calmo. Bater papo com um, bater papo com outro. Aí vai passando o tempo."

O autônomo Álvaro Cordeiro diz que o atendimento piorou nos últimos três anos e questiona a falta de fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor.

"Piorou pela falta de profissional para atender. Não tem. A gente fica muito tempo (na fila) porque não existe um órgão que fiscalize aquele tempo que diz a lei", reclama.

O atendimento precário também tem resultado em riscos para a categoria. Em fevereiro, o Sindibancários teve conhecimento de cinco casos de profissionais agredidos por clientes que ficaram irritados nos bancos, segundo a diretora da Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do sindicato, Lizandre Borges.

"A pressão é tão grande que ele (o bancário) adoece e aparece as crise de pânico, as depressões, por medo e porque o trabalho não está sendo agradável", relata.

Uma bancária que pediu para não ser identificada contou que é agredida verbalmente pelos clientes com frequência no banco em que trabalha.

"Nós somos constantemente confrontados pelos clientes e nem sempre a gente consegue resolver o problema por causa dessa quantidade de clientes que a gente tem que atender por dia. Ou seja, a gente trabalha tenso. Muitos clientes aguardam horas de atendimento e acabam descontando em quem está na linha de frente do banco que são os funcionários", afirma.