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Cresce procura por acordos no pagamento de condomínio atrasado

Com o novo código, o processo de cobrança ficou mais rápido na Justiça. Os acordos aumentaram 58% em 2016

Publicado em 16 de Outubro de 2017 às 16:47

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

16 out 2017 às 16:47
O novo código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, fez aumentar no Espírito Santo o número de acordos extrajudiciais relacionados à cobrança de atrasos na taxa de condomínio. Os dados são do Sindicato Patronal dos Condomínios e revelam que o crescimento foi de 58% no ano passado, em comparação com 2015.
Cresce procura por acordos no pagamento de condomínio atrasado
O medo de perder até a própria casa motiva o morador a tentar um acordo já que o inadimplente pode ter a propriedade penhorada. Com o novo código, o processo de cobrança ficou mais rápido na Justiça. Desde 2016, o condômino devedor é citado não mais para se defender, como era antes, mas para pagar.
Quem fica inadimplente tem apenas três dias para quitar a dívida após a citação, que leva em média três meses para ser feita, segundo o Sindicato Patronal dos Condomínios.
O vice-presidente do sindicato, Gedaias Freire, analisa que a mudança provocou uma queda da inadimplência no Estado. "Isso Facilitou e muito os condomínios na cobrança dos seus créditos. A inadimplência caiu porque as pessoas estão pagando mais rápido, as pessoas estão ficando com um certo receio da inadimplência", contou.
A advogada Letícia Torres, que presta serviços para uma administradora de condomínios, conta que a empresa passou a receber os atrasados mais por acordos do que por ações na Justiça. "Antes a maioria dos casos que conseguíamos receber era quase 90% judicial. Com o novo código mudou: com 80% a gente consegue fazer um acordo extrajudicial sem precisar demandar o judiciário", revela.
Devido a celeridade na cobrança, houve um aumento de 44% no número de ações ajuizadas pelo sindicato patronal no Espírito Santo.

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