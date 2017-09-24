Cresce procura no Estado por viagens internacionais para fim de ano

Apesar dos valores do dólar e do euro ainda estarem em patamar alto, os capixabas estão animados com as viagens internacionais nas férias de final de ano. Os destinos mais procurados pelos capixabas são Orlando, Califórnia e Nova Iorque, nos Estados Unidos, e França, Irlanda e Portugal, na Europa. Para isso, muitos ficam de olho no preço das moedas. Na última cotação, o dólar comercial custou R$3,11 e o dólar turismo R$ 3,30. Para quem for utilizar o euro, a atenção ao valor é grande: o último encerramento ficou em R$3,74, e R$3,91 o euro turismo.

De acordo com o diretor de uma agência de turismo de Vitória, José Roberto Pedro, nas últimas semanas o mercado teve uma aquecida e a procura por pacotes de viagens internacionais aumentou. Ele destacou que apesar do euro ser bem mais caro que o dólar, a procura por pacotes para a Europa é muito grande, pois, as passagens são vendidas em dólar.

“O mercado deu uma reagida boa, não só para a Europa, mas para os Estados Unidos. As companhias aéreas estão com excelentes promoções. Eles estão aproveitando o momento, a economia reagiu e as companhias estão querendo aproveitar. Toda semana tem uma promoção para um destino internacional”, afirmou.

Segundo José Roberto, a procura por destinos pela América do Sul, como Montevidéu e Buenos Aires, também é grande entre os capixabas. Ele destacou que é possível conseguir passagem com valores bem em conta, saindo de São Paulo. “Para se ter uma ideia, hoje tem passagens para Montevidéu e Buenos Aires na faixa de R$ 800 ida e volta, já com as taxas”, afirmou.

Na agência de turismo do Clóvis Cupertino, os pacotes promocionais internacionais de final de ano já acabaram. Ele destacou que quem deseja passar Natal e Réveillon fora do Brasil deve se programar com oito meses de antecedência para comprar passagens mais em conta, mas ainda é possível aproveitar o final de ano na Europa ou Estados Unidos.

“Quem vai viajar agora no final de ano vai pegar uma tarifa um pouco maior, não é a tarifa promocional. Ainda tem vaga, mas a pessoa vai pagar um pouco mais caro de que quem fez a reserva com oito meses de antecedência”, contou.