Cresce o número de mortes por gripe H3N2 no ES

Morador toma vacina contra gripe Crédito: Arquivo

A Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, confirmou mais uma morte causada pela gripe H3N2 no Espírito Santo. Ao todo, cinco pessoas morreram no Estado. A Sesa, até o momento, registrou 60 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza, sendo 49 do tipo H3N2.

Your browser does not support the audio element. Cresce o número de mortos por gripe H3N2 no ES

Até o início de junho, a pasta havia registrado 42 casos de H3N2 e quatro óbitos. Ao contrário de 2016, quando o maior número de registros foi do H1N1, a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBI) apontou que neste ano a maior circulação tem sido do tipo H3N2.

A transmissão se dá através do contato direto com as secreções das vias respiratórias de uma outra pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos. Como a tendência é ficar em locais mais fechados durante o inverno, facilitando o contágio, o número de casos costuma aumentar nos meses mais frios, destaca a infectologista Rúbia Miossi.

"É o fato de a gente ficar dentro de casa tudo mundo agasalhado, encapotado, tudo fechado, tudo lacrado, que faz a gripe circular mais fácil. Por isso, é importante lavar sempre as mãos", alerta. A orientação é manter os ambientes arejados e lavar sempre as mãos. Os sintomas da H3N2 são os mesmos de outros tipos de gripe, como febre, dor no corpo, tosse e até falta de ar.