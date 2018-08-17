Cresce o número de acidentes envolvendo ciclistas no Espírito Santo

Ciclistas se arriscam em travessias perigosas Crédito: Marcelo Prest - GZ

O número de acidentes envolvendo ciclistas no Espírito Santo tem aumentado nos últimos anos. Neste ano, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registrou uma média diária de 4,2 atendimentos a ciclistas feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Em 2016, o número médio de atendimentos era de 2,8 por dia.

Também há crescimento percentual dessas ocorrências em relação ao total de acidentes de trânsito com pessoas que são socorridas pelo Samu. Neste ano, até o mês de junho, houve 5.431 acidentes em geral. Entre esses casos, 761 envolviam ciclistas, o que representa 14,01% do total. Em 2016, 10,65% dos atendimentos do Samu a acidentes de trânsito eram com ciclistas. Já em 2017, esse número subiu para 11,48%.

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Para o cicloativista Fernando Braga, uma das razões para o aumento dessa estatística é o crescimento da quantidade de ciclistas. Ele afirma que, a cada ano, mais pessoas adotam a bicicleta como meio de transporte. Braga ressalta que é muito importante que, apesar do crescimento de casos, a bicicleta não seja estigmatizada como um veículo perigoso.

“Se fizermos uma relação entre esse aumento de episódios com o crescimento de usuários de bicicletas e de viagens, nós não precisamos nos surpreender ou ficar temerosos. É claro que medidas mitigatórias devem acontecer. Eu sou um dos interessados. Primamos pela segurança viária dos mais vulneráveis, os ciclistas e os pedestres. Mas isso não quer dizer que estamos fracassando.”

Fernando Braga é educador físico e trabalha no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), vinculado à Sesa. De acordo com Braga, a maior parte das vítimas que são atendidas no local são motociclistas e pessoas envolvidas em acidentes de carro.

A Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo (Setop) foi procurada para informar se há melhorias previstas do ponto de vista da infraestrutura viária para ciclistas na Grande Vitória. A secretaria respondeu, por meio de nota, que está aguardando a liberação dos recursos já aprovados junto ao BNDES para dar início à execução dos projetos de integração das ciclovias dos municípios da região metropolitana.

A nota acrescenta que nesse pacote estão previstas a revitalização das ciclovias existentes, a complementação da Norte-Sul (do Shopping Norte/Sul em Vitoria até a Av. João Palácio na Serra), com 2,4 km de extensão, e a construção da ciclovia na Rodovia do Sol, no trecho que liga a região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao trevo de Setiba, em Guarapari, que terá 22,7 quilômetros de extensão, totalizando 25,10 km de novos trechos cicloviários. Também está prevista a ampliação e implantação de bicicletários nos terminais do Transcol. O investimento é da ordem de R$ 17,2 milhões.

Atendimentos do Samu a ciclistas

2016:

- 1.022 acidentes envolvendo ciclistas

- 2,8 acidentes por dia

2017:

- 1.389 acidentes envolvendo ciclistas

- 3,8 acidentes por dia

2018:

- 761 acidentes envolvendo ciclistas (de janeiro a junho)