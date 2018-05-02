Cresce número de aposentados com idades entre 45 e 54 anos no ES

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O número de concessões de aposentadorias para pessoas com idades entre 45 e 54 anos cresceu no Espírito Santo, entre 2016 e 2017, segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O aumento foi de aproximadamente 20%. O principal motivo, de acordo com o próprio órgão, foi a possibilidade de acontecer a reforma previdenciária.

Em 2016, o INSS concedeu 2.216 aposentadorias no Espírito Santo para pessoas que tinham entre 45 e 54 anos de idade. Já no ano passado, esse número deu um salto para 2.642 concessões na mesma faixa etária. Em 2018, a Previdência já registra 695 novos benefícios para segurados dessas idades.

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Segundo a gerente executiva do INSS no Espírito Santo, Rose Tristão, as agências capixabas da Previdência Social fizeram cerca de 25% a mais de atendimentos no ano passado em relação a 2016 por conta de pessoas que buscavam informações sobre aposentadorias.

O temor pela Reforma da Previdência, uma das agendas centrais do Governo Temer, foi um dos principais causadores do aumento do número de aposentados entre 45 e 54 anos no Espírito Santo, de acordo com Rose Tristão.

“O que nós conseguimos perceber, pela forma como o segurado se apresenta nas agências, é a preocupação com a Reforma da Previdência. Também começamos a sentir que reduziu um pouco da demanda a partir do momento em que foi anunciado que a reforma não seria mais votada neste ano.”

Antônio Marques, de 51 anos, foi um dos trabalhadores que pleitearam aposentadoria no ano passado pelo temor de ser prejudicado com mudanças na legislação previdenciária. “De uma hora para outra, ela pode mudar. Então, eu peguei o meu processo e dei entrada.”

O advogado Geraldo Benício também afirmou que a possibilidade de ocorrer a Reforma da Previdência também fez com que aumentasse, no escritório dele, o fluxo de clientes nessa faixa que buscavam uma aposentadoria.