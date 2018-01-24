Busca por apartamentos de 1 quarto aumentou em Vitória Crédito: CAMILA SANTOS

Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi) divulgou números de uma pesquisa revelando que cresceu a procura por apartamentos de 1 quarto em Vitória. Em comparação com novembro, a procura no último mês de dezembro foi 36% maior, passando de 3,3% para 4,5% do total de interessados.

Your browser does not support the audio element. Cresce a procura por apartamentos de 1 quarto em Vitória

Na avaliação de Charles Bitencourt, diretor comercial de uma imobiliária de Vitória, o aumento na procura por apartamentos de um quarto no final de ano aconteceu por conta do número de estudantes de outras cidades que planejam estudar na capital. Nos demais meses do ano, o representante da imobiliária afirma que a maior procura por apartamento de 1 quarto é feita por empresas, que preferem alugar imóveis para seus funcionários, ao invés de pagar hotéis por um período mais longo.

Ainda de acordo com Bitencourt, a recente melhora na economia brasileira também fez aumentar o número de investidores que compram apartamentos de 1 quarto e deixam o imóvel disponível para aluguel.

“Na compra, geralmente é aquela pessoa que tem o dinheiro reservado e compra o primeiro imóvel para investir nesse seguimento. Ele (o investidor) prefere começar pelo quarto e sala, porque tem um valor melhor”, explicou Charles Bitencourt.

O diretor da Ademi, Gustavo Figueiredo, afirma que a melhora do cenário econômico também tem influenciado no aumento da procura de pessoas interessadas em comprar apartamentos. Durante o período que a crise econômica estava mais severa, a procura por aluguel era maior em comparação com o número de vendas de imóveis.

“Hoje a procura por compra está em 43% e a procura por aluguel em 57%. Começamos o ano de 2017 com a procura de compra em 41% e o aluguel de 59%”, avaliou Figueiredo.