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Cresce a procura por apartamentos de 1 quarto em Vitória

Chegada de novos estudantes na capital e melhora na economia aquecem o setor. Mas em geral, os apartamentos de 2 e 3 quartos continuam dominando a preferência dos consumidores

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 12:07

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 jan 2018 às 12:07
Busca por apartamentos de 1 quarto aumentou em Vitória Crédito: CAMILA SANTOS
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi) divulgou números de uma pesquisa revelando que cresceu a procura por apartamentos de 1 quarto em Vitória. Em comparação com novembro, a procura no último mês de dezembro foi 36% maior, passando de 3,3% para 4,5% do total de interessados.
Cresce a procura por apartamentos de 1 quarto em Vitória
Na avaliação de Charles Bitencourt, diretor comercial de uma imobiliária de Vitória, o aumento na procura por apartamentos de um quarto no final de ano aconteceu por conta do número de estudantes de outras cidades que planejam estudar na capital. Nos demais meses do ano, o representante da imobiliária afirma que a maior procura por apartamento de 1 quarto é feita por empresas, que preferem alugar imóveis para seus funcionários, ao invés de pagar hotéis por um período mais longo.
Ainda de acordo com Bitencourt, a recente melhora na economia brasileira também fez aumentar o número de investidores que compram apartamentos de 1 quarto e deixam o imóvel disponível para aluguel.
“Na compra, geralmente é aquela pessoa que tem o dinheiro reservado e compra o primeiro imóvel para investir nesse seguimento. Ele (o investidor) prefere começar pelo quarto e sala, porque tem um valor melhor”, explicou Charles Bitencourt.
O diretor da Ademi, Gustavo Figueiredo, afirma que a melhora do cenário econômico também tem influenciado no aumento da procura de pessoas interessadas em comprar apartamentos. Durante o período que a crise econômica estava mais severa, a procura por aluguel era maior  em comparação com o número de vendas de imóveis.
“Hoje a procura por compra está em 43% e a procura por aluguel em 57%. Começamos o ano de 2017 com a procura de compra em 41% e o aluguel de 59%”, avaliou Figueiredo.
No quadro geral, os apartamento de 3 e 2 quartos continuam dominando a preferência dos consumidores. Em Vitória, 52,7% das buscas foram por apartamentos de 3 quartos. Em Vila Velha esse número foi de 46,6%.

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