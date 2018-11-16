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Economia

Cresce 21% o número de empresas em recuperação judicial no ES

De janeiro a julho de 2018, 23 empreendimentos solicitaram recuperação judicial no Estado, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 19 pedidos

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 19:03

Publicado em 

16 nov 2018 às 19:03
Recuperação judicial de empresas Crédito: Shutterstock/Divulgação
A crise econômica continua produzindo efeitos para o setor empresarial do Espírito Santo. Entre janeiro e julho deste ano, cresceu 21% o número de empresas que entraram em recuperação judicial, uma espécie de renegociação com credores que é mediada pela Justiça. A intenção é adotar um plano de recuperação para evitar a falência.
Cresce 21 por cento o número de empresas em recuperação judicial no ES
De janeiro a julho de 2018, 23 empresas solicitaram recuperação judicial à Junta Comercial no Espírito Santo. No mesmo período do ano passado, o número é de 19 empreendimentos. Se o dado de 2018 for comparado com o de 2016, o crescimento é ainda mais impactante: 460%. Em 2016, foram apenas cinco pedidos de recuperação judicial.
De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE), Gustavo Nobre, tem sido uma tendência nos últimos anos o aumento da quantidade de solicitações de recuperação judicial. “Com a crise, os pedidos têm aumentado. No entanto, a gente já está vendo que, em alguns aspectos, a economia vem melhorando e isso, logicamente, reflete nas empresas, mas há um acumulo de dívidas muito grande e isso pode não ser o suficiente para suprir essa deficiência”, afirmou.
Gustavo Nobre explica que a aprovação do plano de recuperação judicial é feita pelos credores de uma empresa que esteja em situação de insolvência, ou seja, que não arrecada o necessário para arcar com as despesas. Sendo aprovado, o processo é supervisionado pelo Judiciário por um período de até dois anos. No entanto, o plano de recuperação pode ter duração maior.
Existe uma série de critérios para que uma empresa possa solicitar uma recuperação judicial. A princípio, até mesmo microempresas podem fazer o pedido. Gustavo Nobre diz que o mecanismo é importante para evitar perda de atividade empresarial e de postos de trabalho. “Com a empresa funcionando, ainda que ela tenha um deságio nessas dívidas acumuladas e um prazo alongado para pagar, o negócio continua em atividade, os empregos continuam”, disse.
EVENTO
Na próxima segunda-feira (19), o Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE) promove o seminário de Direito da Insolvência no Espírito Santo. Para participar, é preciso acessar o site institutoibde.com.br, clicar no banner do evento e fazer a inscrição.

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