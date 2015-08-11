Com a chegada do segundo semestre do ano, começou a corrida dos pais por vagas em creches para 2016. Até aí, tudo normal. A questão é que na Grande Vitória, as instituições particulares de educação infantil já contam com fila de espera de matrícula para 2017. A explicação para o fenômeno está na união de três fatores: alta demanda, baixo número de vagas e pais cada vez mais imersos no mercado de trabalho.

Soma-se a tudo isso, as limitações impostas para o segmento por meio de normas do Conselho Municipal de Educação, segundo análise de Geraldo Diório, superintendente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepees).

Your browser does not support the audio element. Creches particulares na Grande Vitória já têm fila de espera para até 2017

"O problema na educação infantil são suas limitações: o espaço físico e também a proporção do número de alunos por professor. Quando falamos de maternal, a exigência é de cinco alunos por professor e ajudante, além da metragem quadrada que separa os berços. Isso limita o número de vagas. Hoje, os pais precisam de trabalhar, a única forma que eles têm é levar seus filhos para a creche. A demanda é muito maior do que o número de vagas estabelecidas, a procura é muito maior a demanda", apontou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A Grande Vitória conta com 220 instituições particulares de ensino infantil, segundo Censo realizado no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Deste total, 73 estão em Vitória, 67 em Vila Velha, 44 em Cariacica, 34 na Serra e as duas unidades de Viana não contemplam alunos em idade de creche. Os dados do Censo apontam ainda que nessas creches há 4.102 crianças com até três anos de idade: 2.001 em Vitória; 988 em Vila Velha; 906 em Cariacica; 207 na Serra. Os números são ainda maiores quando pensamos em pré-escola.

Método de ensino

Na instituição da mestre em Educação Dulcemar Uliana, localizada em Vitória, a demanda é constante, principalmente para berçário e crianças com dois anos. A procura é ainda maior para o turno vespertino. Uliana avalia que é necessário mais estabelecimentos voltados para educação infantil, e que as vagas acabam sendo poucas por instituição devido ao método de educação.

"A gente não pode pensar em números altos. Temos de ter qualidade de atendimento. Não acredito em turmas muito grandes, com muitas crianças. Acredito em turmas menores, com profissionais que tenham a formação adequada para receber essa criança. Você precisa de muito espaço, mas que ele seja bem dividido", explicou.

Alto custo

Os custos com uma creche particular não são baratos. Para meio período, os preços na Grande Vitória variam entre R$ 700 e R$ 800. Já o período integral, os valores ficam entre R$ 1.400 e R$ 1.500. Mas, além dos cuidados com saúde, higiene e alimentação, essas unidades oferecem de tudo, até inglês para crianças que ainda não entraram em idade de alfabetização.