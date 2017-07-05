Buraco no Centro de Vitória Crédito: Caíque Verli

Uma tubulação rompeu e abriu uma “cratera” no Centro de Vitoria. Isso causou muito transtorno no trânsito nesta quarta-feira (05). O problema ocorreu no final da Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica, logo após o Palácio Anchieta. A cratera ocupou metade de uma das três faixas da avenida. Por causa do buraco, duas faixas da avenida precisaram ser fechadas pela manhã e o congestionamento chegou até a Avenida Vitória, prejudicando o tráfego nas outras vias do centro.

Your browser does not support the audio element. Cratera na pista deixa trânsito caótico no Centro de Vitória

Segundo o comerciante Admilson Venâncio, que tem uma loja na região, o buraco se abriu na tarde do dia anterior. Era um buraco pequeno mas que acabou aumentando de tamanho. "Uma caminhonete passou e fez um barulho. Quando fui olhar lá fora, tinha esse buraco no asfalto, no meio do Centro da cidade. Tinha água corrente passando ali embaixo do asfalto", lembrou ele.

CESAN

Em nota, a Cesan informou que foi necessário interditar, de forma emergencial, as duas faixas na Avenida Jerônimo Monteiro para que as equipes técnicas fizessem uma manutenção em uma rede de água, melhorando o abastecimento na região. A Guarda Municipal de Vitória esteve no local dando apoio ao fluxo de carros.