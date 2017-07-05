Uma tubulação rompeu e abriu uma “cratera” no Centro de Vitoria. Isso causou muito transtorno no trânsito nesta quarta-feira (05). O problema ocorreu no final da Avenida Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica, logo após o Palácio Anchieta. A cratera ocupou metade de uma das três faixas da avenida. Por causa do buraco, duas faixas da avenida precisaram ser fechadas pela manhã e o congestionamento chegou até a Avenida Vitória, prejudicando o tráfego nas outras vias do centro.
Cratera na pista deixa trânsito caótico no Centro de Vitória
Segundo o comerciante Admilson Venâncio, que tem uma loja na região, o buraco se abriu na tarde do dia anterior. Era um buraco pequeno mas que acabou aumentando de tamanho. "Uma caminhonete passou e fez um barulho. Quando fui olhar lá fora, tinha esse buraco no asfalto, no meio do Centro da cidade. Tinha água corrente passando ali embaixo do asfalto", lembrou ele.
CESAN
Em nota, a Cesan informou que foi necessário interditar, de forma emergencial, as duas faixas na Avenida Jerônimo Monteiro para que as equipes técnicas fizessem uma manutenção em uma rede de água, melhorando o abastecimento na região. A Guarda Municipal de Vitória esteve no local dando apoio ao fluxo de carros.
Conforme aumentam as chuvas, cresce o número de buracos nas ruas dentro das cidades. Em reportagem recente na rádio CBN Vitória, a professora do curso de Engenharia Civil da Ufes e doutora em Pavimentação, Jamilla Teixeira, disse que falta na maioria das vias urbanas é casar um projeto de pavimentação com um projeto de drenagem que ajude as ruas a suportarem as chuvas.