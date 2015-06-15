O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Guinchos, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), quer o cancelamento dos contratos de empresas que operam o estacionamento rotativo em Vitória e Vila Velha. O deputado manifestou a ideia após mais uma reunião da CPI, nesta segunda-feira (15), que contou com o depoimento da secretária de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Fabiana Maioral.A secretária foi convocada para dar esclarecimentos sobre o rotativo na cidade. Para Enivaldo, ficou evidente que o contrato é danoso à população por não ser diretamente controlado pela administração municipal.

Your browser does not support the audio element. CPI quer o fim dos contratos de rotativos em Vila Velha e Vitória

“Essa questão tem que ser revista, esses contratos com essas terceirizadas. Isso está sem controle. Foi demonstrado aqui que a prefeitura (de Vila Velha) não tem nenhum controle. As empresas arrecadam e repassam um valor à prefeitura sem controle. Isso é um contrato completamente danoso à população. A gente vai pedir o cancelamento dos contratos em Vitória e Vila Velha”, disse.

O presidente da CPI demonstrou a insatisfação após o depoimento da secretária de Vila Velha, Fabiana Maioral. Em seu depoimento, Maioral disse não ter conhecimento de quanto é repassado pela empresa do rotativo à prefeitura. No entanto, a secretária também informou que no rotativo de Vila Velha não há remoções de veículos por não pagamento. “Há um grande número de abstenção de pagamento, mas não se remove por isso”, falou a secretária.

Aplicação diferente

Maioral também alegou que os guardas primeiro orientam os motoristas para depois ser aplicada uma penalização. A informação, segundo a relatora da CPI, Janete de Sá (PMN), evidenciou também mudanças na forma de aplicação do rotativo em Vitória e Vila Velha. “Muita diferença nas atuações. Em Vila Velha eles têm, por contrato, a não remoção, e Vitória deveria seguir isso”, falou.

Sobre o pedido de cancelamento, Enivaldo dos Anjos informou que os contratos e os processos licitatórios ainda serão analisados antes de qualquer solicitação.

Ex-comandante depõe e soldado será convocado

Durante a sessão, o ex-comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, tenente-coronel Aldoete Guedes Sant’anna, que é condenado e cumpre prisão domiciliar por desvio de recursos do batalhão, alegou que a prisão dele aconteceu por perseguição. Segundo o tenente-coronel, após ele ter fechado o departamento de trânsito do Batalhão, e ter finalizado com as blitze no município, por supostas irregularidades com guinchos, ele passou a ser perseguido. No entanto, a CPI designou a investigação ao Ministério Público, pela condenação do oficial não ter sido, oficialmente, relacionada à investigação parlamentar.