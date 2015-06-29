CPI quer auditoria em contratos de sistemas rotativos na Grande Vitória

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Guinchos vai solicitar que o Tribunal de Contas do Estado faça uma auditoria especial nos contratos entre as prefeituras e as empresas responsáveis pelo sistema rotativo na Grande Vitória. O requerimento foi feito pelo presidente da comissão, Enivaldo dos Anjos (PSD), na reunião desta segunda-feira (29). A CPI também vai cobrar novamente do Detran-ES a suspensão da concessão dos pátios de armazenamento de veículos guinchados.De acordo com Enivaldo dos Anjos, é necessário que os contratos dos rotativos sejam alvos de uma auditoria técnica. “Por via do Tribunal de Contas vamos pedir uma auditoria especial desses contratos para saber o porquê dessas empresas estarem trabalhando livremente, sem prestação de contas, e sem suas obrigações com relação às licitações. Onde houver contrato entre prefeitura e empresas de rotativo haverá esse pedido”, explicou.

Pedido de afastamentoTambém nesta segunda-feira, um denunciante prestou depoimento acusando um soldado da Polícia Militar de abuso de poder em um guinchamento feito contra o seu veículo. O PM em questão, o soldado Vinicius Rocha, do 6º Batalhão, já havia sido denunciado por outra pessoa na sessão de duas semanas atrás. Na semana passada, ele negou ter envolvimento com donos de pátio e de ter agido com abuso de autoridade.A relatora da CPI, Janete de Sá (PMN), disse que vai pedir o afastamento do policial do município da Serra. “São constantes as denúncias contra ele e, por isso, vamos pedir ao comando da Polícia Militar que ele seja removido da Serra. Em uma semana veio um, agora outro denunciante. Espero que ele não tenha envolvimento com uma máfia, mas a postura não é boa”, disse.O presidente da Associação dos Servidores Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (Assetran), o policial Celso Monteiro Berlinck, também foi ouvido. A CPI investiga a associação por ela ter sido envolvida na prisão de policiais militares que teriam se beneficiado com a arrecadação dos pátios na década passada.Próximas semanasSegundo a relatora, a CPI caminha para momentos decisivos nas próximas duas semanas, quando serão ouvidos os donos dos pátios que armazenam os carros guinchados e ganham para este serviço. Além disso, o diretor-geral do Detran-ES, Fabiano Contarato, que já foi ouvido na comissão, deve depor novamente para prestar esclarecimentos sobre as concessões dos pátios.